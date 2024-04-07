ЦСКА разгромил «Факел» в матче РПЛ
ЦСКА разгромил воронежский «Факел» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча футбольных команд закончилась счетом счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
«Лучшие! Отлично сыграли», - писали в комментариях к фото в Telegram-канале клуба поклонники ЦСКА.
В составе победителей мячи в ворота соперника забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев и Федор Чалов. У гостей отличился Василий Черов.
Ранее московский «Спартак» победили сборную мира в финальном матче Кубка легенд. На групповом этапе «красно‑белые» разгромили «Локомотив» - 13:8 и ЦСКА со счетом 3:1.
В пресс-службе московского клуба сообщили, что это была 100-я крупная победа в чемпионатах России. Лучшим игроком матча признали Ивана Облякова.