ЦСКА озвучил стартовый состав на матч Кубка России с «Балтикой»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков стал исполнительным директором Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в Telegram-канале РПЛ.

Ранее эту должность занимал Сергей Чебан. Ему предложили пост советника.

Мележиков с 2008 по 2011 годы находился в должности вице-президента столичного «Локомотива» по безопасности и административно-техническому управлению. Позже он перешел в «Спартак». Там Мележиков с 2015 по 2018 годы занимал пост директора по безопасности, а затем стал гендиректором клуба.

Накануне бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что главным тренером «Спартака» может стать только Валерий Карпин. Гильермо Абаскаля, скорее всего, уволят в конце сезона, считает футболист.