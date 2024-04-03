03 апреля 2024, 19:06

ЦСКА озвучил стартовый состав на матч Кубка России с «Балтикой»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Московский ЦСКА огласил стартовый состав на первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России по футболу. Сообщение появилось в Telegram-канале команды.

Стал также известен стартовый состав калининградской «Балтики». В матче примут участие Евгений Лыташонок, Александр Жиров, Дмитрий Рыбчинский, Кирилл Капленко, Гедеон Гузина, Юрий Ковалев, Диего Луна, Кевин Андраде, Кристиян Бистрович, Алекс Фернандес и Виталий Лисакович.

Встреча началась в Калининграде в 18:15 по московскому времени.

Ранее экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев по итогам матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» заявил, что не увидел тренерской мысли в работе наставника «Краснодара Мурада Мусаева.

В стартовом составе выйдут Владислав Тороп, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Илья Агапов, Саша Зделар, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Виктор Давила и Антон Заболотный.

ЦСКА Футбол Россия
03 апреля 2024, 19:26
«Локомотив» вылетел из Кубка России после поражения в матче с «Уралом»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московском «Локомотивом» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Матч состоялся в Екатеринбурге. Единственный гол на седьмой минуте забил Эммерсон. «Локомотив» вылетел из Кубка России, «Урал» прошел дальше.

Накануне столичное «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Вячеслав Грулев и Фабиан Бальбуэна.

До этого «Динамо» потерпело поражение в матче с «Ростовом». Футболисты московского клуба проиграли из-за неправильного настроя , предположил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Урал ФК Локомотив Россия
03 апреля 2024, 14:44
Мележикова назначили исполнительным директором РПЛ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков стал исполнительным директором Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в Telegram-канале РПЛ.

Ранее эту должность занимал Сергей Чебан. Ему предложили пост советника.

Мележиков с 2008 по 2011 годы находился в должности вице-президента столичного «Локомотива» по безопасности и административно-техническому управлению. Позже он перешел в «Спартак». Там Мележиков с 2015 по 2018 годы занимал пост директора по безопасности, а затем стал гендиректором клуба.

Накануне бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что главным тренером «Спартака» может стать только Валерий Карпин. Гильермо Абаскаля, скорее всего, уволят в конце сезона, считает футболист.

Спартак Российская Премьер-Лига Россия
03 апреля 2024, 09:57
Овечкин впервые за несколько матчей отметился результативной передачей
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 6:2. Капитан Александр Овечкин сделал результативную передачу, но это не помогло его команде избежать поражения, сообщил «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. Счет открыл Мартин Фехервари из «Вашингтон Кэпиталз». Следующую шайбу забил Земгус Гиргенсонс из «Баффало Сэйбрз», еще две - Джон-Джейсон Петерка. На 39-й минуте ворота хозяев площадки поразил Дилан Строум благодаря передаче Александра Овечкина. На этом успехи гостей закончились, Расмус Далин, Тейдж Томпсон и Алекс Так забили в их ворота еще три шайбы.

Матч завершился со счетом 6:2. «Баффало Сэйбрз» занял 12-ую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, «Вашингтон Кэпиталз» - восьмую.

Александр Овечкин отметился результативным действием впервые за последние четыре матча. В общей сложности в текущем сезоне он принял участие в 71 игре, сделал 33 результативные передачи и забросил 26 шайб.

Другой российский хоккеист Иван Федотов дебютировал в «Филадельфии Флайерз». Его команда проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:4.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
03 апреля 2024, 00:28
«Все будут знать, что ты из России». Карпенков высказался о бойкоте Олимпиады
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Решение о выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом для россиян — это вопрос безопасности, однако нейтральный статус может не уберечь от бойкотирования российских спортсменов со стороны соперников. Такое мнение выразил серебряный призер Олимпийских игр баскетболист Илья Карпенков в интервью «360» в программе «Спорт с Марусей».

«Да, это естественно, цель каждого спортсмена, особенно, в индивидуальном виде спорта - выступить там и завоевать медаль. Тут вопрос безопасности. Даже если ты под нейтральным флагом выступаешь, все равно все будут знать, что ты из России - тебя также могут там бойкотировать», - заявил он.

По его мнению, Олимпийские игры являются не только чем-то престижным, но и большим испытанием для спортсмена. Если не получится принять участие в международных соревнованиях, то можно развиваться и строить карьеру внутри страны, уверен баскетболист.

Карпенков отметил, что спорт должен быть вне политики. Выступление без флага и гимна сделает российских спортсменов серыми и менее яркими на фоне остальных участников состязаний.

Спортсмены Россия Интервью

Новости по теме