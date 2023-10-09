ЦСКА оставил послание «Спартаку» после матча чемпионата России

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Очная встреча команд в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги прошла в воскресенье на «Открытие Арене» и завершилась со счетом 2:2.

«Красно-белые» спаслись от поражения в концовке благодаря голу полузащитника Хесуса Медины, который перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно.

«Раздевалку оставили убранной. Весной наведем порядок в финальном счете!» - говорится в записке ЦСКА.

Кроме того, армейский клуб оставил для «Спартака» фирменную мягкую игрушку - коня в игровой форме ЦСКА.

После 11 туров чемпионата России «Спартак» занимает в турнирной таблице шестое место с 17 очками. ЦСКА с тем же количеством очков идет строчкой ниже.