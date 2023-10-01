ЦСКА обыграл «Балтику» в чемпионате России
Столичный клуб ЦСКА одержал победу в игре с «Балтикой» в матче десятого тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Москве.
Игра между ЦСКА и «Балтикой» закончилась со счетом 1:0. В домашнем матче отличился Виктор Давила, который забил гол ворота соперников на 18-й минуте. Для чилийского нападающего этот гол стал дебютным за армейцев.
Таким образом ЦСКА набрал 16 очков и занял шестое место в турнирной таблице. У «Балтики» в активе семь очков, команда располагается на 14-й строчке.
В следующем туре, который пройдет 7 октября, «Балтика» предстоит принять на своем поле «Оренбург». ЦСКА сыграет в гостях со «Спартаком». Встреча столичных клубом состоится 8 октября.
Ранее самарские «Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче девятого тура чемпионата России по футболу и заняли первую строку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующий встрече они сыграют со «Спартаком» в Самаре 1 октября.