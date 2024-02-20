ЦСКА неожиданно расторг контракт с американским баскетболистом Бартоном

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Спортсмен подписал контракт с ЦСКА три недели назад. Соглашение расторгли из-за одного из условий, прописанных в документе. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вернулся в США.

«Клуб продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера», - указали в пресс-службе.

Ранее антидопинговое агентство дисквалифицировало на три месяца экс-капитана баскетбольной команды ЦСКА Никиту Курбанова. Такое решение в надзорном ведомстве приняли из-за наличия запрещенного вещества в допинг-пробе спортсмена. По информации РУСАДА, баскетболист принимал кокаин.

Курбанов приостановил спортивную карьеру в октябре 2023 года. В ЦСКА сообщали, что спортсмен решил уйти из спорта по личным причинам.