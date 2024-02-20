20 февраля 2024, 15:21

ЦСКА неожиданно расторг контракт с американским баскетболистом Бартоном

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Американский баскетболист Уилл Бартон ушел из ЦСКА, не сыграв за армейцев ни одной игры. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Спортсмен подписал контракт с ЦСКА три недели назад. Соглашение расторгли из-за одного из условий, прописанных в документе. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вернулся в США.

«Клуб продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера», - указали в пресс-службе.

Ранее антидопинговое агентство дисквалифицировало на три месяца экс-капитана баскетбольной команды ЦСКА Никиту Курбанова. Такое решение в надзорном ведомстве приняли из-за наличия запрещенного вещества в допинг-пробе спортсмена. По информации РУСАДА, баскетболист принимал кокаин.

Курбанов приостановил спортивную карьеру в октябре 2023 года. В ЦСКА сообщали, что спортсмен решил уйти из спорта по личным причинам.

США ЦСКА Спортсмены Баскетбол
20 февраля 2024, 12:34
Автор победного гола сборной Германии по футболу в финале ЧМ-1990 умер в 63 года
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На 64-м году жизни умер немецкий футболист Андреас Бреме. Об этом сообщила пресс-служба «Баварии» в социальной сети X.

Бреме является чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии по футболу. Тогда команда обыграла Аргентину. Он же забил гол с пенальти в этом матче.

В «Баварии» не назвали причины смерти спортсмена. Однако, по данным сайта Sport24 , Бреме скончался в результате остановки сердца в стенах больницы. Его госпитализировали в ночь на вторник, 20 февраля. Врачи не смогли спасти спортсмена.

За свою карьеру Бреме играл за такие клубы, как «Интер», «Бавария», «Саарбрюккен» и «Сарагоса». Он сыграл 301 матч в Бундеслиге. После этого решил завершить карьеру и стал тренером. Бреме руководил клубом «Кайзерслаутерн» с 2000 по 2002 годы.

Германия Спортсмены Больницы Футбол
20 февраля 2024, 05:03
Три шайбы Капризова принесли «Миннесоте» победу со счетом 10:7 в матче НХЛ с «Ванкувером»
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал шесть очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувером». Об этом написало издание Sports.ru.

Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 10:7. Матч проходил в Сент-Поле штата Миннесота. Капризов забросил три шайбы и сделал три голевые передачи, он набрал шесть очков и продлил результативную серию до пяти игр.

Российский хоккеист в 48 матчах текущего сезона набрал 57 очков, в том числе 23 очка за заброшенные шайбы.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Возвращение сборных в состав участников соревнований сочли небезопасным. Федерация хоккея России назвала это решение дискриминацией. В ФХР указали, что в международных соревнованиях продолжают участвовать команды стран, которые ведут вооруженные конфликты.

НХЛ Хоккей
19 февраля 2024, 08:54
Панарина признали первой звездой игрового дня в НХЛ
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Российский форвард «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил решающий гол в овертайме в матче с «Нью‑Йорк Айлендерс» и стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Команда «Рейнджерс» обыграла «Нью‑Йорк Айлендерс» со счетом 6:5. Панарин смог забросить победную шайбу, а также отдал две результативные передачи. На счету российского форварда 74 очка (32 шайбы и 42 передачи) в 55 матчах регулярного чемпионата.

Второй звездой дня признали нападающего «Лос‑Анджелес Кингз» Адриана Кемпе. Шведский хоккеист оформил дубль в победном матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

Ранее Панарин смог набрать 400 очков и установить новый рекорд в истории «синерубашечников». Хоккеист на тот момент провел в составе «Нью‑Йорк Рейнджерс» 310 матчей. Предыдущий рекорд установил спортсмен Марк Мессье - он набрал 400 очков за 322 игры.

США НХЛ Нью-Йорк Хоккей Россия Артемий Панарин
18 февраля 2024, 00:27
«Это сложно». Хоккеист Яковлев объяснил, почему надо ехать на Олимпиаду
РИА «Новости»
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Российским спортсменам стоит поехать на Олимпиаду, несмотря на санкции Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик заявил известный хоккеист и Олимпийский чемпион Егор Яковлев.

Сложившуюся ситуацию Михейчик и Яковлев разобрали на примере дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, которую отстранили на четыре года от спорта якобы из-за нарушения антидопинговых правил. Это не первый случай, когда международные спортивные институты преследуют российских атлетов по национальному признаку. Хоккеист высказался о ситуации с Валиевов, отметив, что это действительно «неприятный инцидент».

«Молодая девчонка и ее обвиняют в таком очень серьезном нарушении. Это неправильно, но тут палка о двух концах», подчеркнул он.

При этом Яковлев выразил уверенность, что российским спортсменам все равно нужно поехать на Олимпиаду.

«Олимпийские игры - это еще большой подготовительный период. Ты четыре года к этому готовишься, и в последний момент тебе говорят не ехать. Это сложно. Есть еще такие виды спорта, где ребята зарабатывают и потом живут на эти деньги следующий четырехлетний отрезок [времени]», - заявил он.

В заключение хоккеист отметил, что этими заработанными деньгами спортсмены также оплачивают свои тренировки.

Спортсмены Допинг Хоккей Санкции Россия Запад Международный олимпийский комитет

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