«Что вы мне предлагаете делать?!» Тарасова резко ответила на обвинения Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на требования тренера фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе извиниться после слов о допинговом скандале. Ее комментарий появился в распоряжении «360».
«И что вы мне предлагаете делать?! Я ничего пока не думаю. Пока не буду отвечать», - заявила Тарасова.
На вопрос, планирует ли она сделать официальное заявление позже, заслуженный тренер ответила, что «пока ничего не готовит».
Накануне в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» Тарасова выразила уверенность , что в допинговом скандале с Валиевой виновата тренер, так как только она могла дать препарат.
Тутберидзе не согласилась с этим и потребовала официальных извинений.
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что прямую связь тренера Валиевой с допинговым нарушением не установили. По итогам расследования Спортивный арбитражный суд не признал ее вину.
Валиеву дисквалифицировали на четыре года - до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.