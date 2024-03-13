«Что вы мне предлагаете делать?!» Тарасова резко ответила на обвинения Тутберидзе

«И что вы мне предлагаете делать?! Я ничего пока не думаю. Пока не буду отвечать», - заявила Тарасова.

На вопрос, планирует ли она сделать официальное заявление позже, заслуженный тренер ответила, что «пока ничего не готовит».

Накануне в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» Тарасова выразила уверенность , что в допинговом скандале с Валиевой виновата тренер, так как только она могла дать препарат.

Тутберидзе не согласилась с этим и потребовала официальных извинений.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что прямую связь тренера Валиевой с допинговым нарушением не установили. По итогам расследования Спортивный арбитражный суд не признал ее вину.

Валиеву дисквалифицировали на четыре года - до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.