13 марта 2024, 15:37

«Что вы мне предлагаете делать?!» Тарасова резко ответила на обвинения Тутберидзе

Global Look Press
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на требования тренера фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе извиниться после слов о допинговом скандале. Ее комментарий появился в распоряжении «360».

«И что вы мне предлагаете делать?! Я ничего пока не думаю. Пока не буду отвечать», - заявила Тарасова.

На вопрос, планирует ли она сделать официальное заявление позже, заслуженный тренер ответила, что «пока ничего не готовит».

Накануне в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» Тарасова выразила уверенность , что в допинговом скандале с Валиевой виновата тренер, так как только она могла дать препарат.

Тутберидзе не согласилась с этим и потребовала официальных извинений.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что прямую связь тренера Валиевой с допинговым нарушением не установили. По итогам расследования Спортивный арбитражный суд не признал ее вину.

Валиеву дисквалифицировали на четыре года - до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.

Скандалы Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова Камила Валиева
13 марта 2024, 14:20
Ивич покинул «Краснодар»
РИА «Новости»
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Главный тренер Владимир Ивич покинет «Краснодар», поскольку руководство футбольного клуба расторгло с ним контракт. Об этом говорится в Telegram-канале команды.

Вероятно, увольнение наставника связано с неудачами «Краснодара» в весенних матчах. После возобновления сезона команда уступила «Ростову» и «Химкам», сыграла вничью с «Рубином». Сейчас «Краснодар» находится на втором месте в РПЛ, уступая «Зениту» одно очко.

Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Он подписал контракт до декабря 2024 года. Под его руководством в минувшем сезоне клуб дошел до финала Кубка России, но уступил ЦСКА.

Ранее «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым. Соглашение будет действовать до января 2029 года.

Краснодар Российская Премьер-Лига
13 марта 2024, 13:00
Российский защитник подрался во время матча НХЛ
Pxhere
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Массовая драка произошла на льду во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В потасовке принял участие российский хоккеист Павел Минтюков.

На льду встретились «Чикаго Блэкхокс» и «Анахайм Дакс», в составе последней в защите играет россиянин. Драка между хоккеистами началась на 10-й минуте третьего периода. У ворот «Чикаго» началась активность. Защитник «Блэкхокс» Джарред Тинорди и форвард «Дакс» Мэйсон Мактавиш стали толкать друг друга. Рядовая хоккейная ситуация переросла в потасовку. На льду началась драка, в которой приняли участие даже вратари - Петр Мразек и Джон Гибсон.

В стороне не остался и 20-летний Минтюков, который в этом сезоне дебютировал в НХЛ.

В результате драки по четыре хоккеиста из обеих команд в общей сложности получили 65 минут штрафа. Голкипера Гибсона удалили до конца игры за пересечение красной линии.

Потасовка не помешала «Чикаго» одержать уверенную победу со счетом 7:2.

Штрафы НХЛ Драки Спортсмены Хоккей
13 марта 2024, 12:31
«Намеренная клевета». Тутберидзе отреагировала на обвинения в допинговом скандале с Валиевой
РИА «Новости»
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Тренер фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе потребовала от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой извинений за обвинение в допинговым скандалом. Она написала об этом в своих соцсетях.

В программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» Тарасова выразила уверенность, что в допинговом скандале с Валиевой виновата тренер.

«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть», - заявила Тарасова.

Оскорбленная Тутберидзе не согласилась с этим мнением и заявила, что ждет от Тарасовой официальных извинений.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст», - написала тренер.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли, заявил, что установить прямую связь Тутберидзе с допинговым нарушением Валиевой не удалось. По итогам расследования CAS также не признал вину тренера.

Дисквалифицировать Валиеву за употребление запрещенного вещества триметазидина решили 29 января. При этом фигуристка рассказала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила.

Допинг Скандалы Соцсети Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова Камила Валиева
12 марта 2024, 13:54
«Таблетку может дать только тренер». Тарасова — о допинговом скандале с Валиевой
Global Look Press
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность, что в допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой виновата тренер Этери Тутберидзе. Об этом она заявила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», - объяснила Тарасова.

Ранее 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга. Девушку дисквалифицировали на четыре года - до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.

Валиева рассказывала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Кроме того фигуристка заявляла, что если бы Тутберидзе не взяла ее в свою группу, то она вовсе ушла бы из фигурного катания.

Допинг Скандалы Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова Камила Валиева

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