17 ноября 2023, 15:12

ЧМ-2024 по хоккею с мячом отменили из-за отзыва всех заявок

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Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат 2024 года. Об этом объявила на своем сайте Ассоциация хоккея с мячом Норвегии.

«Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением может объявить, что в 2024 году чемпионат мира по хоккею с мячом не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин», - сообщила пресс-служба.

Национальная ассоциация выразила сочувствие своим игрокам из-за того, что они пропустят этот турнир, и переадресовала все вопросы руководителю секции хоккея с мячом. На официальном сайте международной федерации информацию об отмене турнира не размещали.

Федерация хоккея с мячом России объяснила в своем Telegram-канале , что все три шведских города, которые претендовали на проведение ЧМ-2024 среди мужчин, отказались. Женский турнир планировали провести в Норвегии, но она тоже отозвала свою заявку.

Чемпионат 2023 года прошел в Швеции. Сборные России и Белоруссии отстранили по политическим мотивам.

Швеция Хоккей Норвегия
17 ноября 2023, 12:34
Новый рекорд. Роналду первым в истории забил 10 голов за сборную в 38 лет
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Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил уникальный рекорд — в возрасте 38 лет он забил 10 голов за сборную. Последний мяч он отправил в ворота сборной Лихтенштейна на 46-й минуте матча.

Футболисты сборной Португалии одержали победу над командой Лихтенштейна в матче девятого тура групповой стадии отбора на Евро‑2024. Игра закончилась счетом 2:0 в пользу гостей поля. Отличились форвард Криштиану Роналду и Жуан Канселу.

Для Роналду это был 46-гол в 2023 году, сообщило издание Sports.ru. Всего футболист забил 128 мячей за сборную.

Криштиану Роналду считается одним из лучших футболистов всех времен. Он стал лучшим бомбардиром в истории футбола по данным Международная федерация футбольной истории и статистики. Спортсмен поставил множество рекордов и является обладателем десятков наград.

Ранее Роналду заявил, что не будет завершать карьеру минимум до 40 лет. Он признался, что больше всего его мотивирует любовь фанатов, а решение о продолжении профессиональной карьеры в будущем он намерен принять исходя из физической формы.

Спортсмены Футбол Криштиану Роналду
17 ноября 2023, 07:14
Азербайджан обыграл Швецию в матче отборочного турнира чемпионата Европы
РИА «Новости»
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В Баку прошел матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Сборная Азербайджана обыграла команду Швеции, сообщил «Спорт-экспресс».

В Баку прошел матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы - 2024. Сборная Азербайджана обыграла команду Швеции, сообщил «Спорт-экспресс».

Встреча группы F прошла 16 ноября. В ворота шведов забили три мяча. Дважды, на третьей и 89-й минутах, отметился полузащитник Эмин Махмудов и один раз, на шестой минуте игры, нападающий Ренат Дадашов. Красную карточку получил защитник Бахлул Мустафазаде. Счет составил 3:0 в пользу хозяев площадки.

В последнем матче той же группы сборная Эстонии уступила Австрии со счетом 0:2. По общему количеству очков последняя вместе с Бельгией выбыла. Швеция и Азербайджан заняли третью и четвертую строчки турнирной таблицы, Эстония - пятую.

В футбольном клубе «Черноморец» произошли кадровые перестановки. Пост главного тренера занял Вадим Гаранин. Его предшественник Константин Зырянов вместе с тремя другими наставниками покинули команду.

Швеция Футбол Азербайджан
16 ноября 2023, 22:17
Фигуристка Медведева ударилась головой об лед
Freepik
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Фигуристка Варвара Медведева ударилась головой во время парного выступления с Павлом Астаховым с произвольной программой на юниорском этапе серии Гран-при РФ в Самаре. Об этом сообщил ТАСС.

«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», - сказано в сообщении.

Спортсмены были третьими после короткой программы. Во время проката партнер не удержал Медведеву, поэтому фигуристка получила рассечение. Несмотря на это, пара докатилась до конца программы и заняла на этапе итоговое пятое место.

Ранее двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили о завершении спортивной карьеры. Спортсмены также отказались от участия в соревнованиях и выступлениях. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в прошлом году назвала пару героической. По ее словам, они смогли раскрыть свой потенциал и «выдали лучшие прокаты» на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсмены Фигурное катание Россия
16 ноября 2023, 14:09
Акинфеев зарабатывал в ЦСКА меньше девяти тысяч рублей в месяц
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Вратарь Игорь Акинфеев по первому контракту в ЦСКА зарабатывал 8600 рублей в месяц. Об этом рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц», - поделился он.

Бабаев пояснил, что это был минимальный оклад на тот момент. По воспоминаниям гендиректора, юный футболит тогда ничего не стал читать, просто подписал документ и ушел.

Акинфеев с начала карьеры выступает за ЦСКА. Сейчас футболист занимает 12-е место в рейтинге самых дорогих игроков возрастной группы 1986 года рождения, писал портал football-fun-live.com.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предположил, что после завершения карьеры Акинфеев может быть селекционером, тренером или вице‑президентом. Пока вратарь не собирается уходить из футбола. Его договор с армейцами рассчитан до конца сезона‑2023/24.

Спортсмены Футбол

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