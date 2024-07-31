Чикунову не удивило появление флага РФ в трансляции Олимпиады

По словам спортсменки, ей было приятно увидеть российский триколор.

«Но я и не думала, что может быть как‑то по‑другому, рекорд ратифицирован официально», - сказала она.

Перед стартом заплывов в трансляции показывают действующие рекорды мира и Олимпиады. До начала соревнований у женщин на дистанции 200 метров брассом на экранах появилась строка с Евгенией Чикуновой и флагом РФ рядом. Пловчиха поставила мировой рекорд на этой дистанции (две минуты 17,55 секунды).

Плашку с рекордом пловчихи Евгении Чикуновой показали во время трансляции на сайте Олимпийских игр, при этом возле ее фамилии изобразили российский флаг. Российские спортсмены в Париже состязаются без какой-либо символики.