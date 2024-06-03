03 июня 2024, 14:37

Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

РИА «Новости»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил тренерский состав сборной Казахстана. На этом посту он сменил Магомеда Адиева, постоянно работающего с футбольным клубом «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола республики.

Официальной информации о сроках контракта нет, но, по данным СМИ, на пост главного тренера казахстанской сборной Черчесов пришел на два года с продлением еще на год.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова стал венгерский футбольный клуб «Ференцварош», где он был наставником с декабря 2021 по июль 2023 года.

Под руководством Черчесова команда дважды стала чемпионом страны, выиграла национальный кубок, а также вышла в плей-офф еврокубков, где в одной восьмой финала уступила в двух матчах немецкому «Байеру».

Сборную России Черчесов тренировал с августа 2016-го по июль 2021 года. На эти годы пришлось участие команды в домашнем чемпионате мира 2018 года, где сборная дошла до одной четвертой финала, уступив сборной Хорватии.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов ранее рассказывал, что Черчесов стал одним из пяти претендентов на пост главного тренера национальной сборной.

Казахстан Футбол Россия Станислав Черчесов
03 июня 2024, 14:27
Традиционный футбольный матч пройдет в рамках ПМЭФ
РИА «Новости»
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Традиционный футбольный матч пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума. Его проведут фонд «Росконгресс» и Российский футбольный союз.

Игра состоится 4 июня на стадионе «Петровский». «Лига Ставок Гала-матч ПМЭФ-2024» начнется в 19:00.

В составе команды ПМЭФ будут политики и бизнесмены, члены правительства и администрации президента страны, а также легенды сборной России. Возглавит команду заслуженный тренер России Валерий Газзаев, приводивший ЦСКА к победе в Кубке УЕФА.

В медийную сборную страны войдут футболисты Дмитрий Сычев, Владислав Радимов, Руслан Нигматуллин, Денис Глушаков, Дмитрий Тарасов, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, основатель старейшей медиафутбольной команды России «Амкал» Герман El Classico Попков, звезды шоу-бизнеса и представители медиа индустрии.

Кроме того, легенды этого вида спорта примут активное участие в работе стенда РФС. Вечером 7 июня в лофт-пространстве «Веденский» пройдет просмотр товарищеского матча сборных Белоруссии и России.

А 8 июня участники форума посетят матч за женский Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА на «Газпром Арене».

Спортсмены Белоруссия Футбол Россия ПМЭФ-2024
02 июня 2024, 21:42
Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики»
РИА «Новости»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил на пресс-конференции, что покидает свой пост. Его процитировало РИА «Новости».

«Я покидаю клуб, мой цикл в „Балтике“ закончен. Еще будет время подвести итоги», - заявил Игнашевич.

Тренер поблагодарил болельщиков «Балтики» и игроков клуба. Игнашевич был главным тренером команды с осени 2021 года, в сезоне-2022/23 он вывел клуб в Российскую премьер-лигу. До этого он возглавлял московский ФК «Торпедо».

«Балтика» в воскресенье проиграла «Зениту» в чемпионате Кубка России. Ранее калининградский клуб никогда не выходил в финал.

Российская Премьер-Лига Футбол Россия
02 июня 2024, 20:06
«Зенит» обыграл «Балтику» и выиграл Кубок России по футболу
РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» обыграл «Балтику» из Калининграда и в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу. Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Трансляцию вел телеканал «Матч.ТВ».

Калининградцы вели в первом тайме, на 66-й минуте игрок «Зенита» забил ответный гол, но его отменили по итогам просмотра ВАР. Защитник питерского клуба Нино на 81-й минуте сравнял счет.

Окончательно победитель определился в добавленное время, гол забил Алип Нуралы из «Зенита».

Сине-бело-голубые четырежды выигрывали Кубок России, калининградцы ранее никогда не доходили до финала. Действующий чемпион Кубка - ЦСКА.

Ранее вышедшие в финал футбольные команды опубликовали списки состава команд.

Санкт-Петербург Футбол Россия Калининград Москва
02 июня 2024, 19:33
Стало известно, где может продолжить карьеру Станислав Черчесов
РИА «Новости»
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Бывший тренер сборной России, московского «Спартака», венгерского «Ференцвароша» и ряда других клубов Станислав Черчесов уже на следующей неделе может возглавить сборную Казахстана. Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал РИА «Новости», что россиянина рассматривают в качестве основного претендента на вакантную должность.

Руководство казахстанской федерации рассматривает пятерых кандидатов.

«Станислав Саламович - номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днем в понедельник», - отметил Барменкулов.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 годы, под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. Последним местом работы наставника был «Ференцварош» из Венгрии. С июля прошлого года специалист официально не руководил ни одной из команд.

Бывший тренер сборной России, московского «Спартака», венгерского «Ференцвароша» и ряда других клубов Станислав Черчесов уже на следующей неделе может возглавить сборную Казахстана. Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал РИА «Новости» , что россиянина рассматривают в качестве основного претендента на вакантную должность.

Казахстан Футбол Европа Станислав Черчесов

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