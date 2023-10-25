Чемпионку мира по биатлону допросили по подозрению в мошенничестве

По информации издания, биатлонистку задержали во вторник в Альбервиле. Несколько часов она отвечала на вопросы полицейских в участке, после чего ее отпустили.

«Это совершенно нормальная процедура текущего уголовного процесса. Это был допрос, на котором Жюлья приводила аргументы в защиту, как она делала с самого начала. Пока больше никаких других процедур по этому делу не предусмотрено. Симон намерена сконцентрироваться на старте сезона», - заявил адвокат спортсменки Кристиан Борель.

В июле 2023 года Джулию Симон обвинили в мошенничестве с кредитными картами. Якобы спортсменка использовала чужие банковские карты для оплаты покупок в интернете. Сумма ущерба составила 1000 евро. Обвинения основаны на жалобах ее коллеги по сборной олимпийской чемпионки Жюстин Бреза-Буше, а также одного из сотрудников команды.

Французские полицейские допросили действующую чемпионку мира по биатлону Джулию Симон по делу о мошенничестве с кредитными картами. Об этом сообщило издание L’Equipe.