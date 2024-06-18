18 июня 2024, 12:36

Чемпионат России по стрельбе из карабина прошел в Северной Осетии

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В Северной Осетии впервые прошел чемпионат России по практической стрельбе из карабина. Участие в нем приняли около 154 спортсменов.

На соревнованиях собрались атлеты из разных уголков России. Прибыли спортсмены из Белоруссии и Южной Осетии. Всего в турнире участвовали 30 сборных разных регионов. А 154 спортсмена продемонстрировали непобедимую силу духа, достойную наследников аланских воинов.

Чемпионат впервые прошел в Северной Осетии в естественной среде. Как отметил президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин, все реальные условия на местности соблюдены. На трассе были и возвышенности, и разные препятствия.

За ходом соревнований следил глава республики Сергей Меняйло.

«Я хочу пожелать, чтобы нам приходилось стрелять только на соревнованиях, на полигонах и иногда в охоту», - подчеркнул он.

Спортсмены Белоруссия Стрельба Россия Полигоны
18 июня 2024, 02:15
Футболист Мбаппе сломал нос в матче с австрийцами
РИА «Новости»
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Нападающий и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе после матча с Австрией в рамках чемпионата Европы отправится в больницу. Во время игры футболист сломал нос, теперь его ждет экстренная операция. Об этом сообщило издание L’Equipe.

Матч между Францией и Австрией группового этапа чемпионата Европы прошел 17 июня и закончился победой французов со счетом 1:0. Во время игры нападающий Килиан Мбаппе вступил в верховую борьбу и ударился лицом об соперника. Из носа футболист пошла кровь. Вышедший на поле врач попытался остановить кровотечение, после чего Мбаппе заменили.

По информации L’Equipe, после игры футболиста увезли в одну из клиник Дюссельдорфа, где ему проведут экстренную операцию.

Ранее британские футбольные фанаты напали на сербских болельщиков в Германии во время группового этапа Евро-2024. По данным газеты The Guardian, столкновение произошло в баре, где нападавшие кидались в оппонентов стульями, бутылками и посудой. После прибытия полицейских зачинщики конфликта скрылись.

Нападающий и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе после матча с Австрией в рамках чемпионата Европы отправится в больницу. Во время игры футболист сломал нос, теперь его ждет экстренная операция. Об этом сообщило издание L’Equipe.

Австрия Больницы Врачи Футбол Европа Франция
17 июня 2024, 23:34
Надменный понтовщик. Ловчев — о работе Карпина и его общении с прессой
Global Look Press
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О главном тренере сборной России по футболу и «Ростова» Валерии Карпине не пишут разве что ленивые СМИ. Ветеран футбольного клуба «Спартак» и футбольный эксперт Евгений Ловчев в эфире программы «Спорт с Марусей» на 360.ru объяснил свое отношение к Карпину как специалисту.

«Буду говорить, как есть. Я не очень люблю Карпина. Он большой понтовщик, честно говоря. <…> Я выхожу на эфир и каждый раз себе сначала говорю: „Клянусь говорить только правду, правду и правду“. А у него очень много понтов. Надо, что ли, более по-доброму относиться - это я говорю о [том], как он с журналистами разговаривает», - сказал он.

Ловчев согласился с мнением о том, что в характеристике Карпина было бы уместно использовать слово «надменный», но отметил его тренерские способности.

«Кто-то скажет, мол, он ничего не выигрывал, обязательно надо выигрывать. Но не заметить, что придя в „Ростов“, <…> он все равно сделал добротную команду, [нельзя]. Но это предел», - заметил собеседник 360.ru.

Ветеран «Спартака» добавил, что Карпин - заметная фигура в мире футбола и неплохо играл, хотя и не стал относить его к выдающимся футболистам.

«Его рядом с Сашей Мостовым поставить как игрока не могу, хотя они играли в одной команде», - заключил Ловчев.

Футбол Россия
17 июня 2024, 10:32
«Она сказала „да“!» 19-летняя Александра Трусова выходит замуж
Global Look Press
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Фигурист Макар Игнатов сделал предложение руки и сердца серебряной призерше Олимпийских игр в женском одиночном катании Александре Трусовой. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале, прикрепив фото с возлюбленной и кольцом.

«Она сказала „да“!» - поделился Игнатов.

Трусовой 19 лет, на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, серебро и бронза чемпионатов Европы и второе место на зимних Олимпийских играх в Пекине. Игнатову 23 года, он стал серебряным призером чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратным победителем финала Кубка России.

Ранее Трусова встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. По словам спортсменки, они расстались по его инициативе.

Фигурист Макар Игнатов сделал предложение руки и сердца серебряной призерше Олимпийских игр в женском одиночном катании Александре Трусовой. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале , прикрепив фото с возлюбленной и кольцом.

Спортсмены Свадьбы Россия Александра Трусова
17 июня 2024, 03:10
Гол Беллингема принес англичанам победу в матче с Сербией
Global Look Press
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Сборная Англии по футболу обыграла команду Сербии с минимальным счетом 1:0 в матче первого этапа группового тура чемпионата Европы. Голом в составе победителей отличился Джуд Беллингем.

Футболист забил мяч в ворота противника на 13-й минуте. Встреча прошла в Гельзенкирхене в Германии.

На следующем этапе сборная Англии сыграет с командой Дании, сербам предстоит встреча со словенцами. Матчи назначены на 20 июня.

Во время матча Англия-Сербия на трибунах появились российские флаги. Триколоры растянули болельщики в секторе Сербии.

Во время игры Германия-Шотланлдия тоже заметили флаги России , на некоторых была надпись «Белгород».

Германия Англия Футбол Сербия Европа Россия Чемпионат Европы по футболу — 2024

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