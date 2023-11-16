Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве в январе 2024 года

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«19-22 января 2024 года - чемпионат России по прыжкам - Москва», - уточнили в пресс-службе.

Первоначально мероприятие должны были провести в период с 1 по 4 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ранее в Казани прошел Гран-при страны. На нем фигуристка Камила Валиева заняла лишь четвертое место. Спортсменку поддержала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), хотя тренер Алена Леонова назвала результат Валиевой на этапе этих соревнований странным и неожиданным.

А заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала историю, как фигуристка Александра Трусова устроила истерику и кидалась в нее коньками после выступления на Олимпиаде-2022.