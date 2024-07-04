04 июля 2024, 00:13

Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия умер в 27 лет

РИА «Новости»
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Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия скончался на 28-м году жизни. Об сообщила Национальная федерации борьбы Грузии в Facebook*.

Причина смерти Цурцумии не называлась. Федерация спортивной борьбы России на сайте также выразила соболезнования в связи со случившимся семье спортсмена.

«Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выразили соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким Цурцумия», - отметили в сообщении.

По данным портала «Грузия.Online» , спортсмена нашли мертвым в его доме в Хоби.

Нугзари Цурцумия завоевал титул чемпиона мира в 2019 году в весовой категории до 55 килограммов. Также в его арсенале две серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

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Грузия Спортсмены
03 июля 2024, 06:18
Скандальное высказывание бойца ММА Рзаева о русском сопернике проверит прокуратура
Unsplash
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Боец Джавид Рзаев оскорбил оппонента на турнире Кулачной лиги Hardcore FC. Федерация бокса России дисквалифицировала его и обратилась в Генпрокуратуру, сообщила пресс-служба.

«По результатам проверки Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца», - заявила федерация.

Скандал прогремел 22 мая. Рзаев назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей», но позже извинился. Кроме проверки действий самого спортсмена федерация решила оценить работу его промоутера.

Другой спортсмен, футболист Матвей Сафонов , попал в поле зрения правоохранителей из-за долгов по алиментам. Он уехал во Францию выступать за ПСЖ. Приставы получили доступ к его счетам и списали первый транш на погашение выплат.

Генпрокуратура РФ Бокс
03 июля 2024, 00:40
Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2024
РИА «Новости»
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Стали известны четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу 2024 года, которые продолжат бороться за победу. По итогу определились восемь сильнейших сборных, включая команды Турции и Нидерландов.

Последний матч 1/8 финала Евро-2024 состоялся между турецкой и австрийской сборными, в котором турки победили со счетом 2:1. После этого все пары на ¼ финала определились.

В пятницу, 5 июля, на поле встретятся две пары четвертьфиналистов: сборные Испании и Германии, а также Португалии и Франции. Победители потом будут играть в полуфинале.

На следующий день встретятся еще две пары команд. Турция сыграет против Нидерландов, англичане против швейцарцев. Сильнейшим из них потом предоставится возможность побороться за победу во втором полуфинале.

Ранее сообщили, что турецкая сборная впервые с 2008 года сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. В прошлый раз команда завоевала бронзовую медаль, показав свой лучший результат в истории.

Евро Турция Спортсмены Футбол Европа Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
03 июля 2024, 00:21
Турция впервые за 16 лет вышла в четвертьфинал Евро-2024
РИА «Новости»
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Сборная Турции сразилась с командой Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 2:1 в пользу турок.

В сборной Турции дублем отметился Мерих Демирал (1-я и 59-я минуты). У австрийцев отличился Михаэль Грегорич (66). Все голы в матче забили после угловых.

Таким образом, сборная Турции впервые с 2008 года сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. Тогда команда по итогам турнира показала свой лучший результат в истории, завоевав бронзовую медаль.

В четвертьфинале турецкие футболисты выйдут на поле с командой Нидерландов. Матч состоится 6 июля в Берлине.

Накануне сборная Португалии обыграла команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. В послематчевой серии пенальти португальцы выиграли со счетом 3:0.

Австрия Турция Футбол Европа
02 июля 2024, 16:46
Приставы списали часть долга по алиментам футболиста Сафонова
РИА «Новости»
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Накопившийся на несколько десятков миллионов рублей долг по алиментам футболиста ПСЖ Матвея Сафонова начал сокращаться благодаря работе судебных приставов. Как сообщил Telegram-канал Baza, бывшая супруга спортсмена получила с его российского счета 250 тысяч рублей.

Источники уточнили, что теперь все российские счета Сафонова подключили к автоматическому списанию всех имеющихся там средств в пользу бывшей супруги футболиста.

Сколько уйдет на погашение долга по алиментам, сказать сложно, так как общая сумма после последнего списания составила 59 миллионов 230 тысяч рублей.

Также бывшие супруги через суд начали делить общую дочь. Сафонов подал иск в суд с просьбой разрешить ему видеться с ребенком на время отпуска. Мать девочки заявила, что не против таких встреч, но только на территории России, без выезда во Францию, где сейчас живет и работает футболист.

Французский клуб подписал контракт с Матвеем Сафоновым в середине июня этого года. За ПСЖ россиянин продолжит выступать до 2029 года.

При этом никакого контракта могло не быть, так как из-за накопленных долгов футболисту запретили выезжать из России. Но на момент заключения соглашения с французским клубом россиянин находился в Белоруссии.

Долги Спортсмены Дети Россия Громкие разводы Франция

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