17 мая 2024, 13:47

«Человек серьезный». «Спартак» добьется результата с тренером Станковичем

РИА «Новости»
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Московский «Спартак» взорвал информационное поле, объявив о назначении на пост главного тренера команды экс-футболиста сборной Сербии и миланского «Интера» Деяна Станковича. Это серьезный человек, который должен навести порядок, рассказал 360.ru футбольный эксперт Борис Рапопорт.

Станкович - известный специалист, который добивался результата везде, где работал. Он достаточной жесткий тренер, считает Рапопорт.

«Это очень серьезный игрок, серьезный. И тренер серьезный очень. Я думаю, что он должен справиться, во всяком случае, на мой взгляд. <…> Интересный момент, что его фамилия не звучала нигде в кандидатах на пост тренера. Все это делалось очень аккуратно, внимательно. Так должно было быть в принципе. Они, так сказать, вели с ним переговоры», - отметил специалист.

Станкович был сильным футболистом, он здорово играл, напомнил Рапопорт. Он назвал специалиста более определенной кандидатурой по сравнению с предыдущими тренерами.

«Я думаю, что человек серьезный. <…> Мне кажется, что „Спартак“ добьется с ним определенного результата», - сказал Рапопорт.

В этом поможет опыт работы Станковича в Сербии, Венгрии и Италии. Результаты его тренерства в «Спартаке» можно будет увидеть примерно к октябрю, когда команда отыграет 7-10 туров, заключил футбольный эксперт.

Станкович возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. В команде его назвали легендарным футболистом.

Италия Венгрия Спартак Футбол Сербия Работа
16 мая 2024, 19:11
Московский «Спартак» возглавит легенда сборной Сербии по футболу
РИА «Новости»
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Руководство московского «Спартака» определилось с новым главным тренером. С сезона-2024/25 команду возглавит экс-футболист сборной Сербии и миланского «Интера» Деян Станкович, сообщила пресс-служба красно-белых.

В \"Спартаке\" Станковича назвали легендарным футболистом миланского \"Интера\", римского \"Лацио\" и сборной Сербии.

\"Трехкратный чемпион Сербии с «Црвеной Звездой» и чемпион Венгрии с «Ференцварошем». Двукратный обладатель Кубка Сербии\", - перечислили достижения нового тренера в пресс-службе москвичей.

Там добавили, что Деян Станкович уже трижды выводил свои команды в плей-офф еврокубков.

Спартак Футбол Сербия Россия
16 мая 2024, 01:16
Вратарь ЦСКА Тороп получил серьезную травму головы на матче с «Зенитом»
РИА «Новости»
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп на матче с «Зенитом» получил множественные травмы лицевых костей черепа и тяжелое сотрясение мозга. Об этом в Telegram-канале сообщил директор по коммуникациям московского футбольного клуба Кирилл Брейдо.

ЦСКА на выезде играл с «Зенитом» ответный матч пути Российской премьер-лиги Кубка России. Основное время закончилось всухую, в серии пенальти «Зенит» обыграл красно-синих со счетом 4:5. На 32-й минуте первого тайма защитник «Зенита» Нуралы Алип случайно затылком ударил Торопа по лицу, в результате чего вратарь получил множественные травмы и не смог продолжить матч.

«Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжелое сотрясение мозга. <…> У него диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа», - сообщил Брейдо.

Директор по коммуникациям отметил, что вероятнее всего, Торопа утром отправят на спецтранспорте в Москву.

На смену Торопу вышел не Игорь Акинфеев, а 19-летний Владимир Шайхутдинов. Ранее тренер Сергей Ташуев заявил, что несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи, Акинфееву еще рано заканчивать карьеру.

ЦСКА Санкт-Петербург Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол Россия Москва
14 мая 2024, 17:33
Костомаров захотел принять участие в полумарафоне в следующем году
Global Look Press
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выразил желание поучаствовать в полумарафоне. Об этом он заявил во время пресс-завтрака в честь «Забегу.рф», сообщило РИА «Новости».

Костомаров пояснил, что одобряет такие спортивные мероприятия и участвует в них.

«Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее. Я обожал всегда бегать, это давало силы для моих программ, которые после этого катать легче», - пояснил спортсмен.

Он подчеркнул, что такие мировые мероприятия должны помогать странам объединяться.

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик», - уточнил он.

Костомаров признался, что сейчас участвовать в забегах тяжело, но он не сдается и продолжает тренировки.

На днях Костомаров выступил в шоу-программе Ильи Авербуха в Петербурге. Фигурист признался, что ему до сих пор тяжело преодолевать такие нагрузки.

Спортсмены Фигурное катание Роман Костомаров
11 мая 2024, 01:26
Фанат бросил бутылку в голову теннисисту Джоковичу
РИА «Новости»
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Первой ракетке мира Новаку Джоковичу по голове попали бутылкой после выхода в третий круг турнира АТР серии «Мастерс» в Риме. Это стало стечением обстоятельств, сообщила пресс-служба Открытого чемпионата Италии в соцсети X.

«Он (Джокович - прим.ред.) получил соответствующее лечение и уже покинул Итальянский форум, чтобы вернуться в свой отель; его состояние не вызывает беспокойства», - сказано в сообщении.

Бутылка попала спортсмену в голову, когда он уходил с корта и раздавал зрителям автографы. После удара теннисист закрыл голову, из которой пошла кровь, упал на колени и долго не мог встать. Место происшествия он покинул в сопровождении охранников.

Джоковича доставили в медицинский центр, где он пожаловался на легкую тошноту. Ему оказали помощь. Состояние спортсмена не вызывало серьезного беспокойства.

В марте Джокович впервые проиграл, установив личный антирекорд. Его противников оказался итальянец Луке Нарди, являющейся 123-й ракеткой мира.

Италия Фанаты Теннис

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