Чеченский боец Чимаев MMA попросил Кадырова разрешить ему «сражаться за Палестину»
Боец Хамзат Чимаев после поединка с Камару Усманом в соглавном бою турнира UFC 294 в Абу-Даби на чеченском обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разрешить ему отправиться в Палестину. Прямая трансляция боя велась в социальной сити «ВКонтакте» на странице UFC.
«При вашей (Кадырова - прим. ред.) поддержке для меня не проблема драться <…> и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», - сказал Чимаев после победы.
Кадыров прокомментировал речь бойца в Telegram-канале. Чеченский лидер назвал ее «трогательной и заслуживающей глубокого уважения». Чимаев перед всем спортивным миром выступил за Палестину и решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа, подчеркнул Кадыров.
Ранее израильская сторона ввела полную блокаду сектора Газа. В палестинский анклав ничего не поступает, включая медикаменты, электричество и воду, заявил представитель ЦАХАЛ.