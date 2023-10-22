Чеченский боец Чимаев MMA попросил Кадырова разрешить ему «сражаться за Палестину»

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«При вашей (Кадырова - прим. ред.) поддержке для меня не проблема драться <…> и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», - сказал Чимаев после победы.

Кадыров прокомментировал речь бойца в Telegram-канале. Чеченский лидер назвал ее «трогательной и заслуживающей глубокого уважения». Чимаев перед всем спортивным миром выступил за Палестину и решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа, подчеркнул Кадыров.

Ранее израильская сторона ввела полную блокаду сектора Газа. В палестинский анклав ничего не поступает, включая медикаменты, электричество и воду, заявил представитель ЦАХАЛ.