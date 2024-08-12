Церемония закрытия летних Олимпийских игр завершилась в Париже

Флаг Игр торжественно опустили под олимпийский гимн, а затем передали мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, где состоятся следующие Игры в 2028 году.

Летняя Олимпиада проходила во французской столице с 26 июля по 11 августа. От России в соревнованиях участвовали 15 атлетов - один пловец, одна представительница прыжков на батуте, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, а также семь теннисистов. Они соревновались без гимна и флага, в нейтральном статусе, их награды не отображались в медальном зачете.

Единственную медаль для России на Играх выиграли теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Спортсменки взяли серебро в парном разряде.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.