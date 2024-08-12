12 августа 2024, 08:44

Церемония закрытия летних Олимпийских игр завершилась в Париже

РИА «Новости»
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Церемония закрытия летних Олимпийских игр — 2024 завершилась в Париже. Мероприятие прошло на стадионе «Стад де Франс». Об окончании ОИ официально объявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Флаг Игр торжественно опустили под олимпийский гимн, а затем передали мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, где состоятся следующие Игры в 2028 году.

Летняя Олимпиада проходила во французской столице с 26 июля по 11 августа. От России в соревнованиях участвовали 15 атлетов - один пловец, одна представительница прыжков на батуте, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, а также семь теннисистов. Они соревновались без гимна и флага, в нейтральном статусе, их награды не отображались в медальном зачете.

Единственную медаль для России на Играх выиграли теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Спортсменки взяли серебро в парном разряде.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Париж Олимпиада в Париже — 2024
11 августа 2024, 03:08
Глава МОК Томас Бах заплакал, говоря о новой власти в организации
РИА «Новости»
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не смог сдержать слез после заявления об отказе баллотироваться на новый срок. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Знаю, что этим решением я разочаровал многих из вас. Но уверяю, что это в интересах нашего любимого олимпийского движения», - передало агентство слова Баха.

Глава МОК отметил, что хочет сам удостовериться в гладком переходе власти к новому лидеру.

Ранее Бах назвал соревнования по триатлону, проходящие на Играх в Париже, «сена-сационными». Эта шутка связана со спортсменами, которые наглотались воды из Сены и почувствовали себя плохо. Во время состязаний пловцов много раз тошнило.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет
09 августа 2024, 16:05
Боксера Дмитрия Двали выписали из больницы
РИА «Новости»
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Боксера Дмитрия Двали, избитого в Крыму и перенесшего операцию на глазу, выписали из больницы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он продолжит восстанавливаться под наблюдением врачей.

Спортсмен 28 июля в Феодосии, куда приехал на мастер-класс, заступился за молодого человека, которого избивала толпа. В драке он получил тяжелые травмы и чуть не лишился глаза, однако хирурги смогли зашить сетчатку. Операция длилась более четырех часов.

Участников драки задержали и предъявили им обвинения по статье «Покушение на убийство». Все они - граждане России и работают в Феодосии.

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов затруднился ответить , сможет ли спортсмен вернуться на ринг.

Бокс
09 августа 2024, 15:06
Лучшие жокеи выступят в Подмосковье на чемпионате России по конкуру
Unsplash
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Одно из самых зрелищных событий конного спорта — лично-командный Чемпионат России — началось 7 августа в селе Ивановское в Подмосковье. Финалистов определят 11 августа, после выступлений на самой трудной трассе.

В самой сложной дисциплине High Level представят три маршрута. Открываться марафон будет трассой «На резвость и управляемость», где высота препятствий будет составлять до 145 сантиметров. На следующей ступени сложности жокеи выступят 9 августа. Высота препятствий на этом маршруте достигнет уже 150 сантиметров.

Победителя определят в воскресенье, 11 августа. В этот день спортсмены будут проходить маршрут Гран-При с высотой препятствий до 155 сантиметров. Первый участник выступит в 15:00.

За титул чемпиона России будут соревноваться и опытные жокеи, и молодые спортсмены. В марафоне примут участие неоднократный победитель сложнейших маршрутов сезона Сергей Петров, а также мастер спорта международного класса Наталия Симония.

Состязания всадников пройдут в городском округе Черноголовка, в селе Ивановское. Мероприятие организует конноспортивный центр Horseka Sport.

Спортсмены Россия Животные
09 августа 2024, 11:15
Артем Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД меньше чем за год
Global Look Press
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Футболист Артем Дзюба заработал 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения меньше чем за год. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, большая часть штрафов записана на Mercedes-Benz AMG S63. Они касаются превышения скорости, нарушения дорожной разметки и езды с непристегнутым ремнем безопасности.

Всего за автомобилем Дзюбы числится свыше 300 зарегистрированных нарушений. Например, за 3 августа футболист получил пять штрафов за превышение скорости.

Журналисты уточнили, что с прошлого октября Дзюба уплатил около 88 тысяч рублей. При этом на данный момент спортсмен еще должен шесть тысяч рублей.

В мае у Дзюбы закончился контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Новую команду спортсмен пока не нашел, однако успел сняться в сериале, где исполнил роль самого себя.

Штрафы ПДД Футбол Артем Дзюба

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