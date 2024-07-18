18 июля 2024, 13:27

Церемония взвешивания Минеева и Исмаилов перед боем пройдет в здании «Мосфильма»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Церемония взвешивания бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова перед очным боем состоится в здании «Мосфильма». Оно находится на Мосфильмовской улице в Москве.

Перед взвешиванием и традиционной битвой взглядов поднимутся по красной лестнице к кинозалу, вдохновившись попутно историей «Мосфильма».

Сама процедура взвешивания пройдет на высоком техническом уровне, освещению помогут аудиосистема Dolby Atmos, лазерный проектор Barco и экран 227 квадратных метров фирмы Harkness Hall.

Церемонию запланировали на 19 июля, начало - в 18:30.

Боксерский поединок между Исмаиловым и Минеевым состоится 20 июля на Live Арене в Одинцове, он начнется в 18:00.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам MMA в 2018‑м (ничья) и 2021 году (победа Владимира).

Ранее спортивный психолог Артемий Сикорский рассказал, что личная неприязнь мотивирует Минеева и Исмаилова на победу.

17 июля 2024, 20:24
«Неприязнь есть, но спорт важнее». Психолог — о готовности к бою Минеева и Исмаилова
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российские бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев встретятся на Live Арене в Одинцове в ближайшую субботу, 20 июля. Их противостояние продолжается на протяжении шести лет. Поклонники давно гадают, реальная ли неприязнь, или это PR-ход. Спортивный психолог Артемий Сибирский на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал, как можно выяснить правду.

В Сети мнения по поводу боя бойцов разделились на два лагеря. Одни говорят, что конфликт надуманный и его создали ради пиара каждого из соперников, а на самом деле они относятся друг к другу тепло и дружески. Другие считают, что двух львов в прайде быть не может и их противостояние основано на личной неприязни.

«Здесь, конечно, зависит от каждого бойца. Потому что для кого-то личная неприязнь может быть стимулом для того, чтобы приложить все силы и пойти на все риски ради победы», - сказал Сибирский.

Психолог отметил, что для некоторых спортсменов личная неприязнь может стать лишним беспокойством. В такие моменты боец переживает и опасается проигрыша, считая, что для него это будет какая-то колоссальная потеря.

В целом профессиональный спорт достаточно здоровый в плане взаимоотношений между спортсменами, даже если выходить за рамки боевых искусств, резюмировал собеседник 360.ru.

Поединок между Исмаиловым и Минеевым 20 июля своими глазами смогут увидеть более 11 тысяч зрителей арены в Одинцове. Бой на Live Арене начнется в 18:00 по московскому времени.

Спортсмены Магомед Исмаилов
17 июля 2024, 15:48
Тарасова ответила на вопрос о запрете проведения Олимпиад в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США не лишат права проведения Олимпийских игр, так как являются большой спортивной страной. Такое мнение в беседе с ТАСС озвучила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Мы не будем радоваться, если США вдруг лишат права проводить Олимпийские игры, России же все равно их не дадут. Почему мне радоваться? США не лишат права проведения Олимпийских игр, потому что это спортивная страна», - сказала она.

Тарасова добавила, что в спорте нет необходимости в применении допинга, поскольку он не сможет существенно повлиять на результаты.

«Я сама несколько десятилетий работала в спорте высших достижений. Могу сказать, что можно обыгрывать всех, обходясь без допинга», - добавила заслуженный тренер СССР.

Почетный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд допустил, что США лишат права проведения крупнейших международных соревнований по «акту Родченкова».

Ранее Тарасова раскритиковала российские телеканалы за отказ от трансляции Олимпиады-2024 в Париже.

США Допинг Запреты Международный олимпийский комитет
17 июля 2024, 14:17
Боец RCC Штырков оценил шансы Минеева и Исмаилова на победу в боксерском поединке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встретятся в третий раз для того, чтобы окончательно решить, кто же сильнее. Первая встреча спортсменов закончилась ничьей, а во второй Минеев одержал победу в третьем раунде. Оба боя прошли по правилам смешанных единоборств. На этот раз бойцы поднимутся на боксерский ринг. Шансы на победу спортсменов в комментарии 360.ru оценил боец RCC Иван Штырков, который принимал участие в боях с обоими соперниками.

Он отметил, что оценивает шансы Магомедова на победу выше, так как у него хороший опыт в профессиональных боях по боксу.

«У него именно ударная техника, и она неудобна для соперника. Он работает в левше, и его скоростные и взрывные атаки очень неожиданные. К ним всегда очень тяжело подготовиться. Также он раскачивается и заставляет постоянно напрягаться, что доставляет определенный дискомфорт», - заявил Штырков.

Боец добавил, что стихия Владимира Минеева - это кикбоксинг, который отличается от классического бокса дистанцией, а также включает в себя удары ногами. Но так как предстоящий поединок спортсмены проведут по правилам бокса, Минееву его навыки не помогут.

«Поэтому 60 на 40% в пользу победы Маги», - пояснил Штырков.

Собеседник 360.ru добавил, что Магомедов уже сделал выводы в противостоянии с другими оппонентами, владеющими смешанными стилями боев, поэтому накопленный опыт он вполне может использовать в своем противостоянии против Минеева.

Перед обоими бойцами стоит еще одна задача - продержаться восемь раундов по три минуты. Это достаточно длительная дистанция для любого бойца, даже профессионального. Штырков подчеркнул, что сам поединок ему больше интересен с точки зрения давней истории противостояния Исмаилова и Минеева, которую он назвал трилогией.

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев встретятся на Live Арене в Одинцове в ближайшую субботу, 20 июля. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области заявили, что трансляцию боя увидят зрители из 10 стран мира.

Спортсмены Бокс Магомед Исмаилов
16 июля 2024, 13:11
Главу футбола Колумбии Хесуруна арестовали за драку после финала Кубка Америки
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Главу Колумбийской федерации футбола Рамона Хесуруна вместе с сыном арестовали за драку после финального матча Кубка Америки. Об этом сообщил сайт ESPN.

Драка произошла в одном из помещений стадиона. Как уточнили журналисты, 71-летний президент Колумбийской федерации футбола и его сын напали на сотрудников службы безопасности.

По данным сайта CW , Хесурун хотел выйти на поле и поучаствовать в церемонии награждения. Но его вместе с сыном не пустили, так как у них не было аккредитации. Обоих после матча арестовали.

Победителем Кубка Америки стала сборная Аргентины. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. Основное время матча закончилось нулевым счетом. Но в дополнительное время игрок сборной Аргентины Лаутаро Мартинес победный гол.

После финала форвард Лионель Месси опубликовал снимок с двум Кубками Америки. На фото он показал трофеи 2021 и 2024 годов.

Драки Футбол

Новости по теме