CAS принял апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

В своей апелляции ОКР попросил рассмотреть отмену решения МОК и восстановить полноправное членство организации. В релизе отметили, что разбирательство по делу ОКР против МОК началось официально. Сторонам нужно будет обменяться письменными заявлениями и сформировать группу арбитров по делу.

В CAS пока не назвали сроки, в которые примут решение по спору. Вердикт суда будет окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней.

МОК принял решение о приостановке членства ОКР до дальнейшего уведомления, после того как в состав российской организации вошли олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Международный олимпийский комитет также ранее отказался допускать российских спортсменов до зимних юношеских Игр. Атлетам нельзя участвовать в соревнованиях даже в нейтральном статусе.