06 ноября 2023, 18:55

CAS принял апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России на отстранение, которое вынес 12 октября Международный олимпийский комитет. Об этом сообщили на официальном сайте CAS.

В своей апелляции ОКР попросил рассмотреть отмену решения МОК и восстановить полноправное членство организации. В релизе отметили, что разбирательство по делу ОКР против МОК началось официально. Сторонам нужно будет обменяться письменными заявлениями и сформировать группу арбитров по делу.

В CAS пока не назвали сроки, в которые примут решение по спору. Вердикт суда будет окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней.

МОК принял решение о приостановке членства ОКР до дальнейшего уведомления, после того как в состав российской организации вошли олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Международный олимпийский комитет также ранее отказался допускать российских спортсменов до зимних юношеских Игр. Атлетам нельзя участвовать в соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Россия Международный олимпийский комитет
05 ноября 2023, 18:29
«Краснодар» занял первое место в таблице РПЛ
РИА «Новости»
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Футбольный клуб «Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1. Черно-зеленые вернул лидерство в турнирной таблице, набрав 31 очко.

В команде краснодарцев на домашнем поле отличились нападающие Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

«Кордоба признан лучшим игроком матча», - написали в Telegram-канале клуба.

За «Краснодаром» в турнирной таблице пока следуют «Зенит» и ЦСКА. «Крылья Советов» вышли из первой тройки. Черно-зеленые и сине-бело-голубые еще поборются за лидерство.

Ранее стало известно, что российская сборная по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы 20 ноября. Сборные России и Кубы встретятся на стадионе «Волгоград Арена». Игра начнется в 19:30.

Российская команда уже проводила две товарищеские игры в октябре.

Спортсмены Футбол Россия
05 ноября 2023, 10:55
«Каждая игра давалась тяжелее». Экс-тренер киевского «Динамо» Луческу объяснил решение завершить карьеру
РИА «Новости»
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Бывший тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу в свои 78 лет решил завершить карьеру из-за переживаний по поводу боевых действий. По его словам, мысли о погибающих воинах «сложно совмещать с футболом».

«Мне было очень сложно пережить все это время. <…> Боевые действия, отсутствие болельщиков, эти минуты молчания перед каждой игрой. <…> Каждая игра мне давалась тяжелее и тяжелее», - процитировало его издание Sport24.

Выступая на пресс-конференции после матча 13-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Шахтером» (0:1), Луческу выразил уверенность в том, что будущее есть «и у „Динамо“, и у Украины». Он признался, что с годами стал сентиментальнее и постоянно «думал о тех людях, которые погибают».

Мирча Луческу отметил, что место тренера теперь стоит занять кому-то помоложе, а для него пришло время «пожертвовать собой» и уйти в отставку, «чтобы взять на себя ответственность за последние результаты».

Бывший тренер поблагодарил украинский футбол за «прекрасные 15 лет», пожелал ему и стране мира и счастливого будущего.

Футбол Киев Украина
04 ноября 2023, 23:43
Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Бразилии «Формулы-1»
pxhere.com
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Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл спринт на 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Бразилии. Соревнования прошли в Сан-Паулу.

Гонщик одержал победу в седьмом спринте из 12 в истории «Формулы-1». На втором месте оказался британец Ландо Норрис из McLaren, третье место досталось партнеру нидерландца по команде Серхио Пересу.

Гран-при Бразилии является последним этапом текущего чемпионата со спринтерской гонкой. Основное состязание состоится 5 ноября и начнется в 20:00.

Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики и установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед за сезон. Второе место занял британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, третье - пилот Ferrari Шарль Леклер. Состязание прошло на автодроме имени братьев Родригес.

Спортсмены Бразилия Машины
04 ноября 2023, 22:03
«Зенит» разгромил «Балтику» и стал лидером РПЛ
pxhere.com
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Команда «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил корреспондент Lenta.ru.

Игра состоялась на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Северной столицы. На 63-й минуте встречи гол забил нападающий Иван Сергеев. Преимущество команды на 77-й минуте увеличил форвард Матео Кассьерра.

После 14 матчей «Зенит» с 29 очками стал лидером в турнирной таблице РПЛ. Балтика оказалась на предпоследнем 15 месте с 11 баллами. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 11 ноября. «Балтика» в этот же день встретится с «Пари Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сразится на поле с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Матчи запланированы на 28–30 ноября 2023 года и 12–13 марта 2024-го.

ФК Зенит Футбол

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