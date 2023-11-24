Бывший вратарь НХЛ заявил, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне

Несмотря на отстранение от международных соревнований, у российских спортсменов есть возможность тренироваться в шикарных условиях. При этом в Соединенных Штатах гимнастические залы больше напоминают овощные базы, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Ее процитировало РИА «Новости».

Винер заметила, что для участия в соревнованиях международного класса отечественные гимнасты, в том числе и несовершеннолетние, должны заплатить порядка полумиллиона рублей. При этом внести баснословную сумму участники состязаний должны самостоятельно, Министерство спорта и Олимпийский комитет России не могут помочь им в этом деле из-за западных ограничений.

«Они делают все для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они все мотаются. Если бы вы видели их (американские. - прим. ред.) залы страшные», - высказалась Винер.

В беседе с журналистами она вспомнила историю, когда отправилась вместе с российской гимнасткой в США, чтобы посмотреть на тренировочный процесс.

«Мы <…> ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», - подчеркнула тренер.

Винер отмечала, что призыв МОК к национальным олимпийским комитетам бойкотировать Игры дружбы в России не стал неожиданностью. По ее словам, было очевидно, что Международный олимпийский комитет выберет подобную тактику.