Бывший хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер умер в 26 лет

Жизнь спортсмена оборвалась несколько дней назад. На сайте клуба «Айсберен Берлин», за который Эдер выступал с 2023 года, указали, что он скончался из-за осложнений на фоне рака. Тренеров и товарищей по команде DEB потрясла смерть Эдера.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, его невесте, его друзьям и всем, кто знал и любил его. Наши мысли с вами в это трудное время», - заявили коллеги по клубу.

В 2024 году в составе сборной Германии на чемпионате мира Эдер провел три матча и забросил одну шайбу. В сезоне-2023/24 завоевал титул чемпиона страны в составе «Айсберен Берлин». Тобиас Эдер играл за сборную Германии на юниорском, молодежном и взрослом уровнях.