МОК упрекнули в непрофессионализме за отсутствие решения по допуску россиян на ОИ

Затягивание решения о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры 2024 года показали абсолютную бесполезность Международного олимпийского комитета (МОК). Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил победитель Игр в Токио гимнаст Никита Нагорный.

Затягивание решения о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры 2024 года показали абсолютную бесполезность Международного олимпийского комитета (МОК). Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил победитель Игр в Токио гимнаст Никита Нагорный.

На октябрьской сессии МОК руководство организации заявило, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов пока не приняли. В комитете не исключили, что вопрос решится ближе к самим соревнованиям.

«Подобные действия в долгой перспективе показывают некомпетентность руководителей МОК. Спортсмены продолжают тренироваться и делать свою работу, хотя находятся в подвешенном состоянии», - заявил Нагорный.

Спортсмен не исключил, что вместо того, чтобы огласить решение, МОК постоянно напоминает о том, что россиян и белорусов не допустили. Он не исключил, что так организация повышает популярность предстоящих соревнований.

Нагорный подчеркнул, что большинство спортсменов не сдаются и продолжают тренироваться в надежде на участие в Олимпиаде.

Об Играх Дружбы Организованные в России Игры дружбы, которые пройдут в следующем году спортсмен назвал положительной альтернативой.

«Для тех, у кого за плечами две-три Олимпиады, предстоящий старт даст возможность сделать последний рывок, и это лучше, чем ничего. Для молодых - это возможность набрать дополнительные обороты и получить опыт», - добавил олимпийский чемпион.

Он добавил, что рассчитывает на приезд в Россию сборной Китая в полном составе, которые станут достойными конкурентами, которых сильно не хватает.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. После МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

В июле Исполнительный комитет федерации спортивной гимнастики разрешил сборным России и Белоруссии приезжать на международные соревнования с 1 января 2024 года.