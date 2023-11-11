Бывший главный тренер «Зенита» заявил, что не вернется работать в Россию

«Я никогда не вернусь в Россию, это даже не обсуждается», - сказал он.

При этом несколько дней назад 78-летний Луческу заявил изданию «Спорт-Экспресс» , что не исключает вероятность работы в России.

С 2016 по 2017 год Луческу возглавлял санкт-петербургский «Зенит», под его руководством «сине-бело-голубые» выиграли Суперкубок страны.

Последним местом работы тренера было киевское «Динамо». С 2004 по 2016 год Луческу возглавлял донецкий «Шахтер».

Об уходе Луческу из «Динамо» стало известно 5 ноября. Свое решение он объяснил тем, что необходимо «пожертвовать собой» и оставить пост для более молодых коллег. Также тренер признавался, что много переживал из-за большого количества погибших в боевых действиях.