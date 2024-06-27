27 июня 2024, 22:34

Бывший баскетболист Хряпа скончался на 46-м году жизни

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Бывший баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале команды «Автодор» из Саратова.

Причину смерти спортсмена не раскрыли. Хряпа играл на «Автодор» с 1995 по 2001 год. Его признавали лучшим молодым игроком европейской лиги в сезоне 1998/99. Клуб выразил глубокие соболезнования близким баскетболиста.

Известно, что мужчина был старшим братом чемпиона Европы и бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в российской сборной по баскетболу Виктора Хряпы. Николай играл за «Урал-Грейт» из Перми и казанский УНИКС. Вместе с последним спортсмен получил Кубок чемпионов FIBA.

Спортсмены Баскетбол Россия
27 июня 2024, 23:03
Стало известно, кого из российских теннисистов допустили до Олимпиады
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским теннисистам участвовать в Играх-2024 в Париже. Список допущенных к состязаниям спортсменов организация опубликовала на официальном сайте.

В перечне оказались восемь теннисистов, среди них есть Андрей Рублев и Даниил Медведев. Также известно, что в стрельбе, гребле и современном пятиборье российских спортсменов на Играх не будет.

При этом президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Андрей Рублев не будет участвовать в Олимпийских играх в Париже. По его словам, он «играет все подряд» и организму спортсмена нужно восстановиться. Также на Играх не будет теннисистов Карена Хачанова и Людмилы Самсоновой.

Спортсмены Париж Дмитрий Медведев Теннис
27 июня 2024, 11:28
Умер российский игрок НХЛ Сергей Березин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сыгравший семь сезонов в НХЛ российский хоккеист Сергей Березин умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

Игрок скончался в среду, 26 июня. Причина смерти не уточняется.

Сергей Березин родился 5 ноября 1971 года в подмосковном Воскресенске. Начал заниматься хоккеем в семь лет. В первой половине 90-х играл за воскресенский «Химик», позже уехал в Германию, а оттуда перебрался в НХЛ. Спортсмен выступал за сборную России, в том числе на Олимпийских играх 1994 года и на Кубке мира 1996-го. Он вошел в историю сборной, став автором первого хет-трика в матче против команды Швейцарии.

В НХЛ форвард набрал 286 очков в 502 матчах регулярного сезона с «Мейпл Лифс», «Финикс Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго», «Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз». Он также заработал 30 очков в 52 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

Березин ушел из НХЛ после сезона 2002/03.

НХЛ Спортсмены Хоккей Россия Воскресенск
27 июня 2024, 04:40
На Евро-2024 определили всех участников плей-офф
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Все участники плей-офф Евро-2024 определились. Всего в 1/8 финала вышло 16 команд.

В плей-офф турнира испанская сборная сыграет с грузинами, немецкие футболисты встретятся со сборной Грузии, Франция - с Бельгией, португальцы - со Словенией, Румыния - с Нидерландами, австрийская команда сыграет с турками, Англия - со Словакией, а швейцарские спортсмены встретятся с итальянской командой.

Игры 1/8 финала турнира проведут 29 и 30 июня. Матчи начнутся в 19:00 и 21:00 по Москве.

Ранее стало известно, что украинская сборная заняла последнее место в группе и покинула Евро-2024. Украинцы сыграли вничью 0:0 с бельгийцами на заключительном туре группового раунда в группе Е.

Спортсмены Футбол Чемпионат Европы по футболу — 2024
27 июня 2024, 01:37
Грузины обыграли португальцев со счетом 2:0 и вышли в плей-офф на дебютном Евро
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Грузинская сборная обыграла португальцев в матче третьего, последнего тура группового этапа чемпионата Евро-2024. Встречу группы F провели в Гельзенкирхене, матч закончился со счетом 2:0 в пользу Грузии.

Голы забили спортсмены Хвич Кварацхелия на второй минуте и Жорж Микаутадзе на 57-й минуте с пенальти.

Ранее стало известно, что сборная Украины заняла последнее место в группе и покинула чемпионат. Украинцы сыграли с бельгийцами вничью 0:0. В итоге в прей-офф вышли Словакия, Бельгия и Румыния.

Одному футболисту даже удалось побить рекорд Евро. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич оказался самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы по футболу. Он забил мяч в игре против итальянцев и открыл счет.

Евро Грузия Спортсмены Футбол

Новости по теме