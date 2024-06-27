Бывший баскетболист Хряпа скончался на 46-м году жизни

Причину смерти спортсмена не раскрыли. Хряпа играл на «Автодор» с 1995 по 2001 год. Его признавали лучшим молодым игроком европейской лиги в сезоне 1998/99. Клуб выразил глубокие соболезнования близким баскетболиста.

Известно, что мужчина был старшим братом чемпиона Европы и бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в российской сборной по баскетболу Виктора Хряпы. Николай играл за «Урал-Грейт» из Перми и казанский УНИКС. Вместе с последним спортсмен получил Кубок чемпионов FIBA.