Бывшего капитана ЦСКА Курбанова дисквалифицировали за кокаин

В надзорном ведомстве уточнили, что в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста нашли запрещенную субстанцию - кокаин. По Общероссийским антидопинговым правилам, временное отстранение действовало с 20 октября 2023 года и завершится 19 января 2024 года.

Курбанов приостановил спортивную карьеру 27 октября. Тогда в ЦСКА объяснили, что он взял паузу по личным причинам.

Баскетболист является воспитанником армейцев. Он выступал за петербургский и краснодарские клубы, но в 2015 году вернулся в ЦСКА. Вместе с «красно-синими» Курбанов трижды становился чемпионом Евролиги и семь раз - Единой лиги ВТБ.

Ранее полиция арестовала заслуженную артистку России Рамилю Искандер. Ее заподозрили в закладке 10 килограммов мефедрона в лесополосе в Московской области.