Бывшая российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024

Всероссийскую федерацию художественной гимнастики в будущем может возглавить десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. Действующий президент Ирина Винер назвала ее своей преемницей, сообщил «Sputnik Абхазия».

Именитый тренер по художественной гимнастике отметила в Гаграх свой день рождения. Представляя гостей, Винер назвала Капранову достойной преемницей.

«Думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», - сказала она.

Капранова является десятикратной чемпионкой мира , судьей всероссийской и международной категории. Она рассказала, что попала к Винер, будучи ребенком. Спортсменка призналась, что могла обратиться к тренеру по любым вопросам, связанным не только со спортом.

В январе Винер назвала вероятной преемницей олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву. Она заявила, что есть еще несколько достойных кандидатур, в том числе гимнастки Юлия Барсукова и Александра Солдатова.