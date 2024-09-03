«Быстро попрощаются». Соболев не задержится в «Зените» при одном условии

Новичку «Зенита» Александру Соболеву, перешедшему в петербургский клуб из «Спартака», следует неукоснительно выполнять требования главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, заявил экс-наставник «Ахмата» Мирослав Ромащенко. В эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер» он объяснил, что в противном случае игрок, скорее всего, не приживется в клубе.

Соболев подписал контракт с петербуржцами на 3,5 года. По мнению Ромащенко, Семак не станет персонально заниматься форвардом, поскольку в команде налажены все процессы - игрок должен самостоятельно подстроиться под партнеров.

«И он это понимает, я не сомневаюсь в этом. Если он не будет выполнять требования этого штаба, то с ним быстро попрощаются», - предположил Мирослав Ромащенко.

По его словам, Александра Соболева в «Зените» ждет невероятная конкуренция - ему придется все начинать с нуля.

Эпопея с переходом нападающего в клуб из Санкт-Петербурга длилась несколько недель. Слухи о возможном трансфере неоднократно опровергали, однако в итоге сделка состоялась. Комментатор Константин Генич заявил, что если «Зениту» действительно понадобится Соболев, он подпишет с ним контракт.