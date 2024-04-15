15 апреля 2024, 00:50

«Было бы желание». Спортсмен Карпенков рассказал, в каком возрасте можно начать играть в баскетбол

Телеканал «360»
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Начать играть в баскетбол можно не только в юном возрасте, но для овладения всем необходимыми навыками потребуется хорошая физическая подготовка. Об этом центровой БК «Химки» Илья Карпенков рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

«Мама взяла меня впервые тренироваться в шесть лет и я стал стабильно на протяжении всего этого времени заниматься», - поделился спортсмен.

Как отметил Карпенков, в «Единой Лиге ВТБ» есть ребята, которые начали заниматься баскетболом уже во взрослом возрасте - с 16-18 лет. В качестве примера спортсмен привел коллегу Никиту Зверева, который до прихода в баскетбол занимался легкой атлетикой, и ему это дало большой толчок для достижения успеха.

«Баскетбол - это комплексный вид спорта. Некоторым моментам можно научиться и в 16-18 лет было бы желание. Но, с другой стороны, есть вопрос постановки техники - гриблинг, бросок - это все будет страдать. Здесь важен вопрос физической подготовки», - отметил он.

Карпенков подчеркнул, что для баскетболистов обязательным являются тренировки в спортивном зале.

Спортсмены Баскетбол Интервью
14 апреля 2024, 15:51
Тренер Абаскаль покинул «Спартак»
РИА «Новости»
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Испанец Гильермо Абаскаль, возглавлявший «Спартак» с лета 2022 года, покидает футбольный клуб. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к следующему матчу полуфинала Пути РПЛ против «Зенита», который намечен на 17 апреля, «Спартак» будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

В минувшем сезоне столичный клуб стал бронзовым призером РПЛ. Сейчас «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы российского чемпионата.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что возглавить «Спартак» после ухода Абаскаля может Валерий Карпин.

Спартак Футбол
14 апреля 2024, 11:04
UFC анонсировал первый за три года бой экс-чемпиона Конора Макгрегора
Global Look Press
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор выйдет на октагон впервые за последние три года. Противником ирландца будет американский боец Майкл Чендлер. Об этом сообщили в аккаунте UFC в соцсети X.

Бой пройдет 29 июня в рамках турнира UFC 303 в Лас-Вегасе. В активе 35-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений. В последний раз он участвовал в поединке промоушена в июле 2021 года. Американцу 37 лет, он победил в 23 боях, проиграл - в восьми.

В январе 2024 года глава UFC Дана Уйат высказал сомнение , что Макгрегор выйдет на октагон летом. По его словам, это произойдет, когда боец будет готов.

Поклонники ирландца полагали, что он планирует завершить спортивную карьеру. Однако в марте Макгрегор заявил, что до этого еще далеко. Боец выразил желание драться до тех пор , пока его не опустят в могилу.

Конор Макгрегор UFC
14 апреля 2024, 07:10
Россиянин Царукян победил бразильца Оливейру на UFC 300
РИА «Новости»
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Российский боец смешанного стиля Арман Царукян победил представителя Бразилии Чарльза Оливейру в поединке на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе. Бой прошел в легком весе и завершился победой россиянина раздельным решением судей.

Для 27-летнего Царукяна эта победа стала 22-й в карьере из 25 боев. Оливейра потерпел десятое поражение при 34 победах.

Глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что победитель боя встретится в поединке с чемпионом весовой категории, россиянином Исламом Махачевым.

В другом поединке основного карда турнира американец Макс Холлуэй нокаутировал соотечественника Джастина Гэтжи. Он одержал победу на последней секунде пятого раунда.

UFC
13 апреля 2024, 00:36
Тарасова назвала дурой канадскую фигуристку Дюамель
РИА «Новости»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке по фигурному катанию Меган Дюамель за резкие высказывания в адрес россиянки Камилы Валиевой. Ее слова привело издание Sport24.

«Она дура законченная. Брать и просто так говорить - не годится. Пусть Дюамель за собой следит. А за нашей Валиевой не надо следить!» - заявила Тарасова.

Дюамель, которая уже не первый раз критикует российских спортсменов, задалась вопросом, для чего Валиева принимала более 50 различных медицинских препаратов будучи в подростковом возрасте.

Заслуженный тренер СССР и раньше подвергала критике высказывания бывшей фигуристки Меган Дюамель. В 2023 году канадская спортсменка обвинила россиян в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. В ответ Тарасова назвала ее свиньей.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Камила Валиева

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