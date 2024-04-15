«Было бы желание». Спортсмен Карпенков рассказал, в каком возрасте можно начать играть в баскетбол

«Мама взяла меня впервые тренироваться в шесть лет и я стал стабильно на протяжении всего этого времени заниматься», - поделился спортсмен.

Как отметил Карпенков, в «Единой Лиге ВТБ» есть ребята, которые начали заниматься баскетболом уже во взрослом возрасте - с 16-18 лет. В качестве примера спортсмен привел коллегу Никиту Зверева, который до прихода в баскетбол занимался легкой атлетикой, и ему это дало большой толчок для достижения успеха.

«Баскетбол - это комплексный вид спорта. Некоторым моментам можно научиться и в 16-18 лет было бы желание. Но, с другой стороны, есть вопрос постановки техники - гриблинг, бросок - это все будет страдать. Здесь важен вопрос физической подготовки», - отметил он.

Карпенков подчеркнул, что для баскетболистов обязательным являются тренировки в спортивном зале.