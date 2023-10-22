«Буду высыпаться и отдыхать». Фигуристка Туктамышева объявила о паузе в своей карьере

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Спортсменка сообщила, что последние два года были для нее сложными, поскольку она работала, не жалея себя. Теперь фигуристка поняла, что ей нужен перерыв.

«Буду проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать», - рассказала Туктамышева.

Девушка добавила, что планирует заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами.

В июне 2023 года Туктамышева призналась , что не расстроилась, не попав в состав сборной России на Олимпийских играх в 2022-м в Пекине. Тогда участие в международном турнире приняли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Туктамышева назвала такой расклад справедливым.

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