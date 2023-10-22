«Буду высыпаться и отдыхать». Фигуристка Туктамышева объявила о паузе в своей карьере
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере. Пост появился в соцсети Instagram*.
Спортсменка сообщила, что последние два года были для нее сложными, поскольку она работала, не жалея себя. Теперь фигуристка поняла, что ей нужен перерыв.
«Буду проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать», - рассказала Туктамышева.
Девушка добавила, что планирует заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами.
В июне 2023 года Туктамышева призналась , что не расстроилась, не попав в состав сборной России на Олимпийских играх в 2022-м в Пекине. Тогда участие в международном турнире приняли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Туктамышева назвала такой расклад справедливым.
*Instagram - соцсеть запрещена в Российской Федерации, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.