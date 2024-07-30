30 июля 2024, 12:24

«Будет грандиозный скандал». Соревнования по триатлону в Париже могут отменить из-за грязной воды

Global Look Press
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Спортивной журналист Борис Ходоровский предположил, что соревнования по триатлону среди мужчин на Олимпиаде в Париже могут отменить из-за плохого качества воды в реке Сене. В беседе с 360.ru он заявил, что такой исход вызовет крупный скандал и ударит по имиджу Олимпиады.

Состязания перенесли на один день. При этом организаторы уже отменяли тренировочный заплыв, который должен был состояться 28 июля. Несмотря на долгую и дорогую кампанию по очистке реки, качество воды все еще не позволяет проводить соревнования.

«Эта история напоминает мне знаменитую притчу о том, как ходжа Насреддин дал обещание научить осла говорить. За то время, которое должно было пройти, либо осел, либо шах, либо сам ходжа умрет», - поделился Ходоровский.

По его мнению, чиновники решили, что река сможет очиститься сама по себе до соревнований.

«В бюджет на очистку Сены заложили гигантскую сумму - 1,4 миллиарда евро. Если кто-то думает, что только в России при подготовке крупных соревнований осваивают немереные бюджеты, то он глубоко ошибается. Во Франции все происходит точно так же, даже в еще больших масштабах», - сказал журналист.

Дожди ухудшили и без того плохую экологическую обстановку в реке и проводить заплыв стало просто опасно, уточнил Ходоровский. Он добавил, что подготовка олимпийского объекта занимает много времени. Организаторам необходимо соблюсти требования безопасности, соорудить трибуны, раздевалки, кабинеты медиков и многое другое. Успеть сделать все за несколько дней практически невозможно.

«Если отменят соревнования по триатлону, это будет грандиозный скандал. Сложно даже спрогнозировать, как поведет себя французский оргкомитет. Может быть они заставят спортсменов плыть в специальных костюмах и масках», - заключил журналист.

По его словам, отмена соревнований будет серьезным ударом по имиджу и послужит хорошим уроком для организаторов следующих Олимпиад.

Спортсмены Париж Скандалы Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки
30 июля 2024, 07:19
Объятия украинки Харлан с уроженкой России объяснили тараканами в голове
РИА «Новости»
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Двукратный олимпийский чемпион, президент  Федерации фехтования России Ильдар Мамедов оценил объятия украинской фехтовальщицы Ольги Харлан с уроженкой России Анной Баштой на Олимпийских играх в Париже. Его слова привел «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, что связано только с тараканами, которые мозг ее сжирают, больше ни с чем. У них мнение меняется каждый день, они сами не знают, чего хотят», - сказал Мамедов.

После победы в поединке на Олимпийских играх со счетом 15:6 Харлан обняла Башту, которая представляет Азербайджан. При этом Башта является уроженкой Тольятти и до 2019 года выступала в составе сборной России.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и продлятся до 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе и без национальной символики.

При этом в мае Харлан объясняла, что не хочет выступать с российскими спортсменами на соревнованиях, даже в нейтральном статусе.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 19:08
В Госдуме ответили на заявление Губерниева о «неспортивной России»
РИА «Новости»
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В России необходимо заниматься развитием внутренних спортивных соревнований.  Об этом в беседе с Lenta.ru заявила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Так депутат отреагировала на заявление комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Россия перестала быть спортивной страной.

«Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпионат мира по плаванию», - пояснила она.

Журова также призвала начать создавать в России лиги по фигурному катанию и художественной гимнастике, уровень выступлений на которых будет гораздо выше, чем на чемпионатах мира.

Накануне Губерниев в одном из постов в своем Telegram-канале назвал Россию «совсем неспортивной страной». По его мнению, жителям предстоит многое изменить и измениться самим.

Спортсмены Фигурное катание Госдума РФ Россия
29 июля 2024, 16:35
Бразильскую пловчиху отчислили из сборной за самовольный уход из олимпийской деревни
Global Look Press
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Бразильская пловчиха Ана Каролина Виейра покинула Олимпийские игры 2024 года в Париже за нарушение спортивной дисциплины. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии (COB).

В организации отметили, что Виейра вместе с другим пловцом, Габриэлем Сантосом, в пятницу покинула территорию олимпийской деревни в Париже без разрешения главы делегации.

Спортсменам сделали выговор, но Ана Каролина в агрессивной и неуважительной форме оспорила решение руководства, за что была исключена из состава делегации. В комитете подчеркнули, что она немедленно отправляется обратно в Бразилию.

Летние Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Спортсмены из России выступают на них без национальной символики и в нейтральном статусе.

Ранее британского комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексизм.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 16:28
«Сказала о нас все». Мэр Парижа высказалась о скандальной церемонии открытия ОИ
Global Look Press
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Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что осталась довольной прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр в столице Франции. Ее слова привело издание France Bleu.

Несмотря на восторг Идальго, нельзя отрицать того факта, что представление возмутило миллионы поклонников спорта по всему мира.

В частности, вопросы возникли к пародии на картину «Тайная вечеря» с участием трансвеститов. Позднее в организационном комитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия, но указали на одобрение программы со стороны Международного олимпийского комитета.

«Гений церемонии заключался в том, чтобы придать много эмоций, юмора и сил, а также привлечь всех на этот борт. Не только жителей Парижа, но и весь остальной мир. Многие мне сказали, что церемония прошла по-французски, просто великолепно. Она сказала о нас все», - заявила Идальго.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Олимпиада в Париже — 2024

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