«Будет грандиозный скандал». Соревнования по триатлону в Париже могут отменить из-за грязной воды

Состязания перенесли на один день. При этом организаторы уже отменяли тренировочный заплыв, который должен был состояться 28 июля. Несмотря на долгую и дорогую кампанию по очистке реки, качество воды все еще не позволяет проводить соревнования.

«Эта история напоминает мне знаменитую притчу о том, как ходжа Насреддин дал обещание научить осла говорить. За то время, которое должно было пройти, либо осел, либо шах, либо сам ходжа умрет», - поделился Ходоровский.

По его мнению, чиновники решили, что река сможет очиститься сама по себе до соревнований.

«В бюджет на очистку Сены заложили гигантскую сумму - 1,4 миллиарда евро. Если кто-то думает, что только в России при подготовке крупных соревнований осваивают немереные бюджеты, то он глубоко ошибается. Во Франции все происходит точно так же, даже в еще больших масштабах», - сказал журналист.

Дожди ухудшили и без того плохую экологическую обстановку в реке и проводить заплыв стало просто опасно, уточнил Ходоровский. Он добавил, что подготовка олимпийского объекта занимает много времени. Организаторам необходимо соблюсти требования безопасности, соорудить трибуны, раздевалки, кабинеты медиков и многое другое. Успеть сделать все за несколько дней практически невозможно.

«Если отменят соревнования по триатлону, это будет грандиозный скандал. Сложно даже спрогнозировать, как поведет себя французский оргкомитет. Может быть они заставят спортсменов плыть в специальных костюмах и масках», - заключил журналист.

По его словам, отмена соревнований будет серьезным ударом по имиджу и послужит хорошим уроком для организаторов следующих Олимпиад.