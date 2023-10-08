Британский футболист Бэшем получил страшную траму ноги в матче АПЛ

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Встреча проходила в Лондоне на «Крейвен Коттедж». На 30-й минуте матча спортсмен неудачно приземлился на левую ног и получил открытый перелом в районе голеностопа.

Футболиста унесли с поля на носилках. В результате случившегося матч приостановили, из-за чего к основному времени первого тайма добавили 14 минут.

Ранее тяжелую травму получил вратарь чешского хоккейного клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал. Он пострадал во врем встречи с ХК «Амбри-Пиотта» из Швейцарии. Спортсмену в голову прилетела шайба , в результате он потерял сознание и едва не ослеп.