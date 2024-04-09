Британия поддержала участие россиян в ОИ-2024 в Париже

Аналогичное письмо от британского министра получил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. В Лондоне выразили согласие с решением МОК о допуске спортсменов в нейтральном статусе.

При этом британская сторона не стал публично заявлять о своей позиции. Это произошло после того, как в марте 2023 года министр культуры Люси Фрейзер призвала оказать давление на МОК из-за ситуации вокруг статуса атлетов из РФ и Белоруссии. В МИД России назвали ее заявления проявлением русофобской политики.

Ранее в Минспорте Украины заявили, что допущенных к ОИ-2024 россиян могут обязать отказаться от участия в Играх дружбы.