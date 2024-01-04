Бразильский футболист покинул «Зенит»

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Арендный контракт 20-летнего игрока рассчитан до конца сезона 2024 года в Бразилии.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе 2023-го после трансфера из «Коринтианса» и заключил соглашение до лета 2028 года.

В составе сине-бело-голубых он провел 18 матчей, однако не смог отличиться результативными действиями. Аналитический портал Transfermarkt оценил защитника в девять миллионов евро.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице с 36 очками. Лидирует «Краснодар» (38), тройку замыкает столичное «Динамо» (32).

Ранее чемпион России в составе «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто является главным чушпаном в отечественном футболе.