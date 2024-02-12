12 февраля 2024, 11:28

Бразильская сборная по футболу не попадет на Олимпиаду-2024

Unsplash
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Бразильская национальная сборная по футболу не смогла отобраться на Олипиаду-2024 в Париже. Команда проиграла в матче против Аргентины.

Игра состоялась в Каракасе. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу сборной Аргентины. Победный гол забил Лусиано Гонду на 78-й минуте матча.

На Олимпиаду отобралась сборная Парагвая. Национальная команда обыграла Венесуэлу со счетом 2:0. Мячи забили Диего Гомес и Марсело Перес. После встречи с Венесуэлой парагвайцы набрали семь очков, став лидерами турнирной таблицы. На втором месте расположилась Аргентина. Команда набрала пять очков. Обе национальные сборные отправятся на Олимпиаду, в отличие от Бразилии. Эти футболисты набрали три очка и расположились на третьем месте таблицы.

Недавно матч сборной Аргентины с Нигерией отменили из-за скандала, главной фигурой которого стал нападающий Лионель Месси. Он не вышел на поле в игре своей команды «Интера Майами» и сборной Гонконга из-за растяжения сухожилия. Болельщики требовали выпустить футболиста со скамейки, освистав совладельца клуба Дэвида Бекхэма.

Аргентина Венесуэла Бразилия Футбол Олимпийские игры в Париже — 2024
12 февраля 2024, 07:11
Овечкин сократил отставание от лучшего бомбардира в истории НХЛ до 59 голов
РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.

За столичный клуб заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин, для него она стала уже 835-й в карьере в НХЛ. До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки ему осталось 59 голов.

Всего в нынешнем сезоне регулярного чемпионата 38-летний хоккеист провел 48 матчей и набрал 36 очков (13 23).

В субботу, 11 февраля, россиянин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота. В матче с «Бостоном» (3:0) он забил свою 56-ю шайбу в НХЛ в карьере таким образом.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
11 февраля 2024, 19:13
Рыбакина обыграла Касаткину в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби
РИА «Новости»
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина победила в турнире категории WTA-500 в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку Дарью Касаткину. Призовой фонд соревнования превысил 920 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. Соперницы находились на корте один час и 11 минут, 26-летняя Касаткина была седьмой посеянной.

Для 24-летней Рыбакиной победа в турнире стала седьмой в карьере и второй в текущем сезоне. В январе она победила в состязании категории WTA-500 в австралийском Брисбене.

Осенью 2023 года Дарья Касаткина после победы над китайской теннисисткой Чжосюань Бай вышла в четвертьфинала турнира WTA в Чжэнчжоу. Призовой фонд превысил 780 тысяч долларов.

В конце января в Красногорске стартовали соревнования за зимний Кубок международной академии тенниса Шамиля Тарпищева. На мероприятие приехали более 90 участников из 22 регионов России.

Казахстан Спортсмены Россия Теннис
11 февраля 2024, 18:57
«Спартак» одержал победу над сборной мира в финале Кубка легенд
Unsplash
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Московский «Спартак» победили сборную мира в финальном матче Кубка легенд. Игра на арене «Мегаспорт» в Москве закончилась со счетом 7:5. Об этом сообщил «Матч ТВ».

На групповом этапе «красно‑белые» разгромили «Локомотив» с результатом 13:8 и ЦСКА со счетом 3:1. Сборная мира перед встречей со «Спартаком» обыграла «Зенит» (9:7) и «Динамо» (9:7).

Бронзовые медали Кубка легенд получили «бело-голубые», которым удалось разгромить ЦСКА с результатом 12:7.

Ранее руководство футбольного клуба «Спартак» объявило о возрождении второй команды два года спустя. Ее заявят для участия во Второй лиге российского футбола. Клуб также планирует обновить площадку в Сокольниках. Вторую команду создали еще в 2013 году, но расформировали из-за сократившегося бюджета. «Спартак-2» помогал молодым игрокам перейти в первую команду, а более взрослым спортсменам - восстанавливаться и возвращать форму после травм.

ЦСКА Спортсмены Спартак Футбол Москва
11 февраля 2024, 13:17
Овечкин побил один из рекордов Гретцки в НХЛ
РИА «Новости»
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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог побить один из рекордов канадского нападающего Уэйна Гретцки, забросив 57-ю по счету шайбу в ворота без голкипера. Об этом сообщил сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин забил шайбу в ворота противника в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинс», в котором «столичные» разгромили соперника со счетом 3:0. Для Овечкина гол в пустые ворота стал 57-м таким по счету. По числу заброшенных шайб он побил рекорд Гретцки, который поражал пустые ворота 56 раз.

Российский спортсмен также уменьшил отставание от канадца в гонке снайперов НХЛ до 60 голов. Всего за свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 834 шайбы.

Ранее хоккеист забил гол в матче с «Флорида Пантерз» в Санрайзе. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение шестой раз подряд, игра прошла со счетом 4:2. Перед этим столичная команда состязалась с «Монреалем». Матч завершился со счетом 2:5.

Во время встречи отличились хоккеисты «Монреаля Канадиенс» Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Майкл Пеццетта. В составе «Вашингтон Кэпиталз» шайбы забросили Расмус Сандин и Александр Овечкин.

НХЛ Спортсмены Вашингтон Рекорды Александр Овечкин

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