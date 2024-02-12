Бразильская сборная по футболу не попадет на Олимпиаду-2024

Игра состоялась в Каракасе. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу сборной Аргентины. Победный гол забил Лусиано Гонду на 78-й минуте матча.

На Олимпиаду отобралась сборная Парагвая. Национальная команда обыграла Венесуэлу со счетом 2:0. Мячи забили Диего Гомес и Марсело Перес. После встречи с Венесуэлой парагвайцы набрали семь очков, став лидерами турнирной таблицы. На втором месте расположилась Аргентина. Команда набрала пять очков. Обе национальные сборные отправятся на Олимпиаду, в отличие от Бразилии. Эти футболисты набрали три очка и расположились на третьем месте таблицы.

Недавно матч сборной Аргентины с Нигерией отменили из-за скандала, главной фигурой которого стал нападающий Лионель Месси. Он не вышел на поле в игре своей команды «Интера Майами» и сборной Гонконга из-за растяжения сухожилия. Болельщики требовали выпустить футболиста со скамейки, освистав совладельца клуба Дэвида Бекхэма.