Бразилец Оливейра снялся с поединка с Махачевым на турнире UFC

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Глава UFC Дэйна Уайт объяснил, что Оливейра во время подготовки к поединку получил серьезное рассечение брови и принял решение отказаться от боя. Запасным являлся австралиец Александр Волкановски, который выйдет в октагон с россиянином.

Поединок пройдет 21 октября в Абу-Даби, на кону будет стоять пояс чемпиона UFC в легком весе, которым в настоящее время владеет Махачев.

Россиянин встречался с Волкановски в феврале в Перте и победил соперника единогласным решением судей, защитив чемпионский пояс. После этого австралиец провел пятую успешную защиту пояса чемпиона в полулегком весе, нокаутировав представителя Мексики Яира Родригеса.

В активе 31-летнего Махачева 24 победы и одно поражение. В послужном списке 34-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.