Бразилец Оливейра снялся с поединка с Махачевым на турнире UFC
Бразильский боец Чарльз Оливейра снялся с поединка против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 294. Об этом сообщила пресс-служба американского промоушена.
Глава UFC Дэйна Уайт объяснил, что Оливейра во время подготовки к поединку получил серьезное рассечение брови и принял решение отказаться от боя. Запасным являлся австралиец Александр Волкановски, который выйдет в октагон с россиянином.
Поединок пройдет 21 октября в Абу-Даби, на кону будет стоять пояс чемпиона UFC в легком весе, которым в настоящее время владеет Махачев.
Россиянин встречался с Волкановски в феврале в Перте и победил соперника единогласным решением судей, защитив чемпионский пояс. После этого австралиец провел пятую успешную защиту пояса чемпиона в полулегком весе, нокаутировав представителя Мексики Яира Родригеса.
В активе 31-летнего Махачева 24 победы и одно поражение. В послужном списке 34-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.