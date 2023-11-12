Брат Нурмагомедова сделал заявление на фоне скандала с допингом

«Запрещенное вещество попало в мой организм через препараты, которые прописал врач. За несколько месяцев до поединка с Примусом я провел курс лечения, однако не сообщил об этом атлетической комиссии заранее. Они провели свое расследование, я предоставил соответствующие медицинские справки и выписки, из-за чего срок дисквалификации составил шесть месяцев, а не больше», - сообщил боец.

В субботу стало известно, что атлетическая комиссия Калифорнии дисквалифицировала бойца на полгода за наличие запрещенного вещества в допинг-пробе. Его последний поединок с представителем США Брентом Примусом аннулировали, а также оштрафовали на 50 тысяч долларов.

Боец является братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональной карьере Усман провел 18 боев и одержал 18 побед, он владеет чемпионским поясом Bellator в легком весе.