19 июля 2024, 15:12

«Бой — непредсказуемая вещь». Шансы на победу Минеева и Исмаилова оценили в 50 на 50

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

На Live Арене в Одинцове 20 июля состоится боксерский поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Шансы на победу обоих спортсменов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко оценила чемпионка Европы по тайскому боксу Виктория Кувикина.

«Шансы всегда 50 на 50, потому что бой - я как спортсмен могу сказать - непредсказуемая вещь, может случиться все что угодно», - отметила спортсменка.

Однако она предположила, что победу одержит Минеев, отметив его хорошую подготовку и базовые данные.

«Он же выходец из кикбоксинга, поэтому у него и руки, я думаю, сделают свое дело», - подчеркнула Кувикина.

Она напомнила, что в прошлом бою между спортсменами Исмаилов хотел измотать Минеева, но не смог, потому что тот грамотно выстроил тактику.

Этот поединок , по ее мнению, пройдет по схожему сценарию.

«Возможен даже нокаут со стороны Минеева», - подчеркнула она.

Ранее боец RCC Иван Штырков , дравшийся с обоими, предположил, что победу одержит Исмаилов благодаря своему боксерскому опыту.

Бокс
19 июля 2024, 14:12
Исинбаева выйдет из комиссии атлетов МОК после Олимпиады
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета после истечения срока полномочий. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

В комиссию Исинбаеву избрали в августе 2016 года на восемь лет, срок истекает после Олимпийских игр в Париже. С 2023-го она также входит в состав комиссии по олимпийскому образованию.

Новых членов комиссии спортсменов МОК выберут в ходе летней Олимпиады, которая начнется 26 июля и завершится 11 августа.

Всего на освободившиеся места - их четыре - претендуют 29 кандидатов. Они представляют 15 видов спорта.

В преддверии Олимпиады в Париже заметили плакат с изображением Исинбаевой и российским флагом. Для него дизайнеры использовали снимок спортсменки с ОИ-2008, на которых она завоевала золото.

В МОК отмечали, что в соцсетях распространили устаревший плакат. Его перестали использовать для продвижения летней Олимпиады.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
19 июля 2024, 09:26
В RCC отреагировали на сообщения о драке Ларкина в аэропорту Внуково
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
RCC заявила, что находится на связи с менеджером бойца ММА Александра Ларкина после публикации видео с дракой спортсмена в аэропорту Внуково. Об этом 360.ru заявили представители промоутерской компании.

Информация о том, что Ларкин устроил драку во Внукове , появилась минувшей ночью. По данным Mash , боец напал на туриста из-за того, что тот вместе с семьей мешал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта.

Бойца задержали вместе с шофером, отпустив домой после дачи показаний, добавил источник Telegram-канала. Также собеседник Mash уточнил, что рядом с Ларкиным во время конфликта находились его друзья, но они сбежали до прибытия полицейских.

«Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины», - отметили в пресс-службе.

Также в RCC обратили внимание, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Ларкин, что их действия нарушают правила аэропорта, но его оскорбляют в ответ.

«Мы на связи с менеджером бойца и делать поспешные выводы не готовы», - добавили в компании.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Только результат проверки может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений, заключили в RCC.

Смешанные боевые искусства MMA Аэропорт Внуково
18 июля 2024, 16:02
Сборная России сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА без участия в мировых матчах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отстраненная от международных матчей с февраля 2022 года сборная России по футболу осталась на 33-м месте рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) с результатом 1506,58 балла. Новую таблицу разместили на сайте спортивной организации.

Судя по показателям, в ней не учли последний товарищеский матч с командой Белоруссии, который прошел в Москве 7 июня и принес российской сборной победу со счетом 4:0.

Первое место сохранил действующий чемпион мира и победитель чемпионата на Кубок Америки - сборная Аргентины - с результатом 1901,48 балла. На второй строчке обосновалась команда Франции с 1845,91 балла в активе. Замкнули тройку поднявшиеся после победы на чемпионате Европы испанцы с результатом 1835,67 балла.

Из топ-10 вылетела сборная Хорватии. Она уступила свое место команде Колумбии, которая поднялась сразу на три позиции, дойдя до финала Кубка Америки. В активе сборной латиноамериканской страны 1669,44 балла.

В конце июня стало известно, что Валерий Карпин сохранил за собой пост главного тренера сборной России по футболу до конца 2028 года. Российский футбольный союз подписал с ним новый контракт.

Рейтинги Футбол Россия Сборная России по футболу
18 июля 2024, 13:27
Церемония взвешивания Минеева и Исмаилов перед боем пройдет в здании «Мосфильма»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Церемония взвешивания бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова перед очным боем состоится в здании «Мосфильма». Оно находится на Мосфильмовской улице в Москве.

Перед взвешиванием и традиционной битвой взглядов поднимутся по красной лестнице к кинозалу, вдохновившись попутно историей «Мосфильма».

Сама процедура взвешивания пройдет на высоком техническом уровне, освещению помогут аудиосистема Dolby Atmos, лазерный проектор Barco и экран 227 квадратных метров фирмы Harkness Hall.

Церемонию запланировали на 19 июля, начало - в 18:30.

Боксерский поединок между Исмаиловым и Минеевым состоится 20 июля на Live Арене в Одинцове, он начнется в 18:00.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам MMA в 2018‑м (ничья) и 2021 году (победа Владимира).

Ранее спортивный психолог Артемий Сикорский рассказал, что личная неприязнь мотивирует Минеева и Исмаилова на победу.

Рейтинги Футбол Россия Сборная России по футболу

Новости по теме