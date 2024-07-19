«Бой — непредсказуемая вещь». Шансы на победу Минеева и Исмаилова оценили в 50 на 50
На Live Арене в Одинцове 20 июля состоится боксерский поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Шансы на победу обоих спортсменов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко оценила чемпионка Европы по тайскому боксу Виктория Кувикина.
«Шансы всегда 50 на 50, потому что бой - я как спортсмен могу сказать - непредсказуемая вещь, может случиться все что угодно», - отметила спортсменка.
Однако она предположила, что победу одержит Минеев, отметив его хорошую подготовку и базовые данные.
«Он же выходец из кикбоксинга, поэтому у него и руки, я думаю, сделают свое дело», - подчеркнула Кувикина.
Она напомнила, что в прошлом бою между спортсменами Исмаилов хотел измотать Минеева, но не смог, потому что тот грамотно выстроил тактику.
Этот поединок , по ее мнению, пройдет по схожему сценарию.
«Возможен даже нокаут со стороны Минеева», - подчеркнула она.
Ранее боец RCC Иван Штырков , дравшийся с обоими, предположил, что победу одержит Исмаилов благодаря своему боксерскому опыту.