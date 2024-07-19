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«Шансы всегда 50 на 50, потому что бой - я как спортсмен могу сказать - непредсказуемая вещь, может случиться все что угодно», - отметила спортсменка.

Однако она предположила, что победу одержит Минеев, отметив его хорошую подготовку и базовые данные.

«Он же выходец из кикбоксинга, поэтому у него и руки, я думаю, сделают свое дело», - подчеркнула Кувикина.

Она напомнила, что в прошлом бою между спортсменами Исмаилов хотел измотать Минеева, но не смог, потому что тот грамотно выстроил тактику.

Этот поединок , по ее мнению, пройдет по схожему сценарию.

«Возможен даже нокаут со стороны Минеева», - подчеркнула она.

Ранее боец RCC Иван Штырков , дравшийся с обоими, предположил, что победу одержит Исмаилов благодаря своему боксерскому опыту.