Бой Майка Тайсона с Джейком Полом перенесли

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По данным журналистов, новую дату поединка озвучат 7 июня.

Организаторы боя уточнили, что медики запретили Тайсону выходить на ринг из-за обострившейся у него язвы. Врачи порекомендовали спортсмену на несколько недель снизить до минимума силовые нагрузки.

После восстановления Тайсон сможет вернуться к полноценным тренировкам без каких‑либо ограничений.

Боксер Майк Тайсон подписал контракт о бое с блогером Джейком Полом. Они должны были встретиться на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.