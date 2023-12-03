Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Кубке России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 20 километров классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Мероприятие прошло в Тюмени, сообщило издание Sport24.
Спортсмен прошел дистанцию за 57 минут 15,9 секунды. На втором месте оказался Илья Семиков с отставанием в 2,2 секунды. Третьим стал Алексей Червоткин.
Третий этап Кубка России по лыжным гонкам состоится в Чусовом Пермского края с 9 по 12 декабря.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии до следующего уведомления.
Ранее стало известно, что белорусских атлетов допустили к участию во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Мероприятие пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.