Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Кубке России

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук проведет свою первую после возвращения игру за «Спартак». В матче КХЛ 24 декабря он выйдет на лед против пекинского «Куньлунь Ред Стар», рассказал РИА «Новости»председатель попечительского совета московского хоккейного клуба Александр Якушев.

Встреча пройдет на малой спортивной арене «Лужники» в Москве. Ковальчук оставался без клуба с весны 2021 года, последним был омский «Авангард». Однако недавно появились новости, что он подпишет контракт с красно-белыми.

Илья Ковальчук - российский хоккеист, левый нападающий. Он воспитанник «Спартака», в составе которого и дебютировал на профессиональном уровне. Спортсмен стал двукратным чемпионом мира по хоккею, в составе сборной России по хоккею победил на Олимпиаде 2018 года. Спортсмен был даже менеджером сборной, когда на Олимпийских играх в Пекине она завоевала серебряные медали.

Ранее Ковальчук выразил слова восхищения и поддержки «Спартаку». Он заявил, что команда выступает ярко, показывая красивый хоккей, в этом и заслуга тренеров клуба.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук проведет свою первую после возвращения игру за «Спартак». В матче КХЛ 24 декабря он выйдет на лед против пекинского «Куньлунь Ред Стар», рассказал РИА «Новости» председатель попечительского совета московского хоккейного клуба Александр Якушев.