«Большой успех». Впервые в истории российскую хоккеистку пригласили в женскую НХЛ

«На мой взгляд, это большой успех для российского женского хоккея. Если все получится и удастся ей поиграть, я думаю, что это будет классный опыт», - заявил собеседник.

Ранее Маркова играла за уфимский клуб «Агидель». Затем итерес к ней проявил клуб «Бостон», в прошлом сезоне эта команда дошла до финальной серии лиги, где уступила «Миннесоте».

Как отметил Дехтярев, в северной Америке женский хоккей очень популярен. Олимпийское золото чаще всего разыграют сборные США и Канады. Именно в эти команды отбирают самых сильных спортсменок, способных занять призовые места.