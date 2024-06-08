08 июня 2024, 12:53

Большинство обвинений против Дворковича сочли необоснованными в FIDE

РИА «Новости»
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Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации назвала необоснованными большую часть обвинений против президента организации Аркадия Дворковича. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Ранее стало известно, что Дворкович получил выговор за участие в работе попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР). Саму ФШР на два года лишили членства в FIDE после жалобы Федерации шахмат Украины в связи с деятельностью в Крыму, Херсонской области, ЛНР и ДНР.

«FIDE признает решение первой инстанции дисциплинарной комиссии по вопросу обвинений FIDE Аркадия Дворковича и ФШР. Мы воздержимся от комментариев, пока дело не рассмотрит апелляционный суд», - заявили в пресс-службе.

После начала специальной операции FIDE запретила россиянам принимать участие во всех командных соревнованиях под своей эгидой.

Россия
07 июня 2024, 23:39
Адвокат бывшей жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России
РИА «Новости»
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Вратарю «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову действительно запрещен выезд из России. Об этом сообщил юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей жены голкипера изданию «Спорт-экспресс».

«Относительно установления запрета на выезд за пределы РФ Матвея Сафонова, насколько мне известно, судебный пристав действительно принял такое постановление и ограничил ему выезд за пределы страны», - заявил Шилов.

При этом юрист не стал подтверждать или опровергать информацию по размеру задолженности Сафонова бывшей супруге.

Ранее стало известно, что переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва, из-за того что футболисту запретили покидать Россию. По сообщению Telegram-канал Baza, голкипер задолжал бывшей супруги алименты на сумму 60 миллионов рублей. По словам Максима Шилова, Сафонов предпринимает «все возможные и невозможные действия», чтобы не выплачивать долг.

Долги Запреты Футбол Россия
07 июня 2024, 17:30
Переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва
Global Look Press
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Вратарю сборной России по футболу Матвею Сафонову запретили покидать страну из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Его переход во французский футбольный клуб ПСЖ оказался под угрозой срыва, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, решение об ограничении на выезд вынесли 6 июня. В феврале спортсмен проиграл суд бывшей жене Анастасии, с которой развелся в 2021 году. Сафонова обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначальная сумма составляла 14 миллионов рублей, однако после перерасчета она выросла до 60 миллионов рублей.

«Матвей Евгеньевич предпринимает все возможные и невозможные действия для того, чтобы это решение не исполнять», - заявил юрист бывшей жены спортсмена Максим Шилов.

В 2021 году футболист обвинил свою жену в краже 800 тысяч рублей со своей карты. По словам девушки, спортсмен сам перевел эти деньги на ремонт квартиры. Ее семья заподозрила, что он сделал это, чтобы не платить алименты.

Сейчас Сафонов находится в Минске, где сборная России проведет матч со сборной Беларуси.

Писатель Платон Беседин высказал мнение, что ПСЖ для Сафонова - прекрасный шанс для профессионального роста. Кроме того, это великолепная реклама для чемпионата России.

Спортсмены Футбол Россия
07 июня 2024, 13:59
«Тот самый физрук». В Серпухове запустили соревнования для учителей физкультуры
РИА «Новости»
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«Тот самый физрук» — один из необычных проектов в Подмосковье. Руководитель молодежного направления общероссийского общественного движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская рассказала 360.ru на ПМЭФ, что многих учителей физкультуры в школах недооценивают, а ученики даже не знают, что их преподаватели зачастую — мастера спорта.

Проекта «Тот самый физрук» стартовал в Большом Серпухове. Один из его авторов и ведущих - знаменитый спортсмен Михаил Кокляев, активист «Здорового Отечества» и восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, который тоже работает преподавателем физкультуры.

«Большой Серпухов - один из самых больших наукоградов. Поэтому мы выбрали это место. Мы там часто делаем запуски своих пилотных проектов. Там очень активные и спортивные граждане, очень много школ», - пояснила Лещинская.

С чего все началось В проекте уже поучаствовали более 74 человек из 34 школ - учитель физкультуры и ученик от каждого учебного заведения.

«У нашей организации есть друг Михаил Кокляев. Это самый большой и сильный человек России. Он пришел на совещание и рассказал, что в День учителя его почти никто не поздравил. Можем сделать вывод, что так происходит из года в год в каждой школе», - сказала руководитель «Здорового отечества».

Так повелось, что многие недооценивают роль учителя физкультуры в школе и в воспитании детей. И-за этого сами преподаватели «угасают». Проект направлен на повышение их статуса и значимости.

«Мы удивились, что большинство учителей - мастера спорта, люди с регалиями. Это те, о ком должна знать школа», - поделилась она.

Вперед, на федеральный! В ближайших год проводить проект собираются в 54 муниципальных округах области и выявлять «того самого физрука» Подмосковья. Соглашение с Министерством спорта уже подписали, а это значит, что скоро проект запустят на федеральном уровне.

«Все наши этапы состоят из норм ГТО. От каждой шкоды в бой отправляется физрук со своим учеником. Победитель получает призовой денежный фонд, который приравнивается к спортинвентарю для школы», - пояснила Лещинская.

С самого детства Любовь к спорту зарождается еще в детстве, напомнила собеседница 360.ru. Дети равняются на своих родителей и, конечно, учителей.

«Учитель физкультуры - это тот самый человек, который прививает любовь к здоровому образу жизни. Если в детстве тебя не приучили - потом будет сложно», - заметила Лещинская.

По мнению руководителя «Здорового отечества», чтобы детям было интереснее заниматься спортом, можно добавлять в программу больше игровых и командных конкурсов. Одно из последних новшеств, которые внедряют в школах Подмосковья, - зарядки со спортсменами.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают представители 136 государств. В программе форума - более 150 тематических сессий, в работе которых будут участвуют свыше 1000 модераторов и спикеров. В третий день работы площадки выступит президент России Владимир Путин.

Спортсмены Дети Школы Серпухов Учителя Россия Образование ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 23:39
На ПМЭФ компаниям вручили премию «Чемпион» за вклад в развитие спорта
Global Look Press
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В рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума состоялась вторая церемония вручения спортивно-деловой премии «Чемпион». Ее провели в историческом здании Санкт-Петербургского Торгового банка.

ООО «Группа Компаний Стилобат» победила в номинации «Перспектива». Премию лауреату за вклад в развитие и популяризацию студенческого спорта зампреду совета директоров компании Булату Алимову вручил глава Калмыкии и легенда кикбоксинга Бату Хасиков.

В номинации «Спортивное ДНК» лауреатом стал телеканал «Матч ТВ». Его назвали победителем за глобальное продвижение спорта, наградил СМИ первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» и ХК СКА Роман Ротенберг.

В номинации «Движение» лауреатом премии за лучший проект, объединивший автоспорт и туризм, назвали «АвтоВАЗ».

Кремлев поблагодарил организаторов премии за ее проведение и за возможности, которые появляются у спорта на крупнейших форумах.

«Вместе мы работаем на то, чтобы спорт решал задачи, которые ставит перед нами государство», - обратил внимание президент Международной ассоциации бокса.

ПАО «Совкомбанк» получило премию в номинации «Команда». За развитие корпоративного спорта награду компании вручил трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту Вячеслав Екимов.

Председатель «Совкомбанка» Дмитрий Гусев отметил, что в ПАО делают многое, чтобы весь коллектив - 36 000 человек - занимался спортом как можно больше.

«У нас в банке порядка 150 различных секций и клубов, а также мы проводим 25 всероссийских турниров в год», - поделился он.

Лауреатом премии «Чемпион» в номинации «Тренд» назвали букмекерскую компанию «Лига ставок». Ее наградили за поддержку новых глобальных спортивных форматов. Президенту компании Юрию Красовскому премию вручил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Премию организовали спортивная платформа фонда «Росконгресс» «РК-Спорт» и спортивно-деловое сообщество «Чемпион». Церемония прошла при поддержке RRCC Business Club и Indoor TV.

Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев отметил, что с каждым годом присутствие спорта на ПМЭФ расширяется в 2024-м в спортпрограмму форума включили свыше 20 мероприятий по 18 видам спорта.

«На выставке форума работают четыре спортивных стенда, десятки спортивных проектов презентуют на стендах ведущих компаний. Все это говорит о том, что роль бизнеса в развитии спорта с каждым годом становится весомей, и цель премии „Чемпион“ - подчеркнуть значимость этой работы», - сказал он.

Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, член Совета Федерации, Герой России Александр Карелин поблагодарил «Россконгресс», который собрал вместе чемпионов спорта и бизнеса.

«Все мы являемся продолжателями великих традиций. Каждый в своем начинании. Мы вместе и есть „Чемпион-клуб“, как одноименный журнал, который возродился на ПМЭФ», - подчеркнул он.

Карелин указал на необходимость показывать собственным примером, как оставаться сильным в делах и спортивных проявлениях.

В номинации «Чемпион» за внедрение инициатив о расширении взаимодействия спорта и бизнеса лауреатом премии стал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Награду ему вручила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Таран заметил, что спортивный азарт, стремление к победе и готовность к регулярной тяжелой работе присущи как спортсменам, так и представителям бизнеса. Развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни он назвал вкладом в будущее России.

В номинации «ГТО» победителем вышла госкорпорация «Росатом», которую отметили за популяризацию норм комплекса среди сотрудников компании. Премию вручал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Каждый четвертый наш сотрудник занимается спортом. И заслуга в этом комплекса ГТО», - сказала на церемонии директор социально значимых проектов Росатома Мария Калинина.

В номинации «Служение спорту» премию из рук двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова и экс-чемпиона мира Дениса Лебедева получил президент РАТМ Холдинга и Новосибирской областной федерации футбола Эдуард Таран. Его отметили за многолетнее личное участие в развитии спорта.

Спортсмены Россия Бизнес ПМЭФ-2024

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