«Большая победа». Татьяна Навка высказалась о возвращении Валиевой на лед

Российский боец Владимир Минеев, одержавший победу над Магомедом Исмаиловым, признался, что настраивался на досрочное завершение боя. Об этом он рассказал корреспонденту 360.ru Ксении Жеребцовой.

«Настраивался, чтобы завершить бой досрочно. Мы прошли всю дистанцию, показали яркий бой», - рассказал Минеев.

Спортсмен отметил, что за время поединка иногда пропускал какие-то ненужные удары, пошутив, что это заметно по его лицу. Только от этого еще приятнее.

«Хорошая победа, трудовая. Он абсолютно не парень из пионерской „Зорьки“, был готов, но я был лучше», - заявил боец.

На вопрос журналистов, пытался ли он затянуть первые три раунда, дать Исмаилову вымахаться, ответил, что конкретно тогда произошло. По словам Минеева, в первом раунде он ударил противника в лоб, но у него оказалась довольно-таки крепкая голова и он травмировал себе палец. Если не сломал, то точно выбил, поэтому не смог с левой руки найти дистанцию, чтобы попасть правой рукой.

Потом острота боя чуть пропала, да и он сам стал чуть подзатянутее. Минеев добавил, что с четвертого раунда у него стали немного глаза заплывать, но в целом он хорошо побоксировал.

В заключение победитель добавил, что на самом деле старался закончить бой досрочно, но противник у него оказался тоже непростой парень. Ему было тяжело попасть из-за каких-то движений корпусом у Исмаилова.

Ранее стало известно, что Минеев победил своего противника техническим нокаутом по единогласному решению судей, причем поединок продлился все восемь раундов.