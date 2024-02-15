Болельщику в Англии запретили посещать матчи за нацистское приветствие

В ведомстве отметили, что молодого человека забанили за нацистский жест, который он сделал в ноябре 2023 года на матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

Суд признал болельщика виновным в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.

Кроме того, его оштрафуют, однако точную денежную сумму взыскания в полиции не привели.

Ранее УЕФА наказал Литовскую федерацию футбола за поведение болельщиков на матчи квалификации чемпионата Европы-2024 с Сербией. По ходу встречи фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес российского президента Владимира Путина. Также федерацию оштрафовали на 10 тысяч евро.