Болельщики вывесили российский флаг на матче между сборными Сербии и Дании

Уже неоднократно фанаты демонстрируют флаги России на трибунах. Например, ткань с отечественной символикой повесили во время игры сербов против английской сборной (0:1) и против команды Словении (1:1).

Ранее флаг России с надписью «Белгород» появился на Евро-2024 на матче между Германией и Шотландией 14 июня. Фото опубликовали в интернете, на нем видно, что российский триколор висел на трибуне. Украинцы возмутились из-за случившегося.