01 июня 2024, 23:44

Болельщики прервали финальный матч Лиги Чемпионов

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Судьи остановили финальный матч Лиги Чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» почти сразу после стартового свистка. Причиной стало появление на поле сразу двух футбольных фанатов.

Один из них успел сделать селфи с игроком испанской команды Джудом Беллингемом, а другой пробежался вокруг поля.

Обоих нарушителей порядка задержали представители службы безопасности.

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» , «Манчестер Сити» и леверкузенский «Байер» стали чемпионами своих стран по футболу. При этом немецкий клуб не проиграл ни одного матча в турнире - такое произошло впервые в истории чемпионатов Германии, которые проводятся с 1963 года.

Футбол
01 июня 2024, 19:33
Игры дружбы предложили перенести на 2025 год
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Проведение в России Всемирных игр дружбы предложили перенести на 2025 год. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Состязания планировали организвать в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года практически сразу после завершения летней Олимпиады в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

По данным издания, возможный перенос соревнований связан с рекомендациями Международной ассоциации дружбы (IFA).

В октябре 2023 года президент Владимир Путин дал поручение провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году. Одна из их целей - предоставить российским атлетам и спортивным организациям свободный доступ к международной деятельности.

Спортсмены Россия Екатеринбург Владимир Путин Москва
01 июня 2024, 18:20
ФК «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тольяттинскому футбольному клубу «Акрон» удалось обыграть екатеринбургский «Урал» в стыковых матчах и впервые пройти в Российскую премьер‑лигу (РПЛ). Об этом сообщил «Матч‐ТВ».

По данным издания, «Урал» встретился с «Акроном» в Жигулевске. Команда из Екатеринбурга обошла тольяттинских футболистов в ответном матче со счетом 2:1. Однако по сумме двух игр победу одержал ФК «Акрон».

Во втором матче за «Урал» дублем отметился Силвие Бегич. За «Акрон» мяч забил Андрес Понсе. «Акрон» впервые сыграет в РПЛ. «Урал» следующий сезон проведет в Первой лиге.

Ранее бывший участник сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от стыковых матчей за право сыграть в РПЛ. Он назвал команду «Урал» фаворитом в игре с «Акроном».

Спортсмены Футбол
01 июня 2024, 14:16
Бой Майка Тайсона с Джейком Полом перенесли
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Блогер Джейк Пол не выйдет на ринг против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона 20 июля. Бой перенесли из-за из‑за язвы желудка у боксера, сообщило издание Deadline.

По данным журналистов, новую дату поединка озвучат 7 июня.

Организаторы боя уточнили, что медики запретили Тайсону выходить на ринг из-за обострившейся у него язвы. Врачи порекомендовали спортсмену на несколько недель снизить до минимума силовые нагрузки.

После восстановления Тайсон сможет вернуться к полноценным тренировкам без каких‑либо ограничений.

Боксер Майк Тайсон подписал контракт о бое с блогером Джейком Полом. Они должны были встретиться на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.

США Спортсмены Болезни Бокс
01 июня 2024, 13:15
Российский фигурист Гришин решил выступать за другую страну
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский фигурист Даниил Гришин решил сменить спортивное гражданство на французское. Его слова привел «Матч ТВ».

Юноша уже получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сейчас 16-летний спортсмен ждет документы от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать в составе французской сборной.

Тренер Гришина - Никита Назаров. В паре с Миланой Гиленко фигурист занял первое место на Спартакиаде учащихся.

Ранее фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. Спортсменка работает над совместным проектом с блогером-миллионником Лешей Янгером.

Спортсмены Фигурное катание Россия Франция

Новости по теме