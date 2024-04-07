07 апреля 2024, 00:23

Болельщики «Лацио» выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокусе» на футбольном матче

РИА «Новости»
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Болельщики футбольного клуба «Лацио» на дерби с «Ромой» выразили соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Матч состоялся 6 апреля.

Фанаты развернули баннер с надписью «В память о жертвах теракта в Москве».

Встреча команд завершилась со счетом 1:0. Единственным, кто отличился в матче, стал Джанлука Манчини.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по беззащитным зрителям. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об украинском следе в деле о теракте. Его французский коллега Себастьян Лекорню выразил соболезнования из-за случившегося.

Одновременно с этим министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к теракту в «Крокусе». Он переложил ответственность на ИГИЛ*.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.

Спортсмены Футбол Теракт в «Крокусе»
06 апреля 2024, 13:59
Глава ОКР заявил о поддержке спортсменов, не согласившихся на условия МОК
Global Look Press
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Олимпийский комитет России занял сторону спортсменов, которые не согласились на условия МОК. При этом президент ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале заявил о праве спортсменов на самостоятельный выбор по вопросу участия в Олимпийских играх в Париже.

«Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России - на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону „баррикад“ и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме», - отметил он.

Поздняков подчеркнул, что будет справедливо, если спортсмены самостоятельно определятся с решением по поводу Олимпиады в нейтральном статусе.

«На очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях», - добавил он, указывая на требования МОК.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер предложила собрать тренерский совет , чтобы принять решение о неучастии российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Она пояснила, что в этом обсуждении должны участвовать лидеры и спортсмены.

Спортсмены Париж Олимпиада в Париже — 2024
06 апреля 2024, 12:21
«За что бороться, куда, зачем?» Винер призвала создать совет о неучастии в ОИ-2024
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Необходимо провести совет, который примет решение о неучастии российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Такое заявление сделала в беседе с РИА «Новости» глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Я всегда говорила, что спорт - это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста», - сказала она.

Винер отметила, что нужно провести тренерский совет, на котором выступят лидеры и спортсмены. По его результатам будет принято решение.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде, если примут условие соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые указал Международный олимпийский комитет (МОК). Участников также заставят подписать отказ от Игр дружбы. Этого требует украинская сторона.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
05 апреля 2024, 17:36
«Иван идет со страной». Тренер Гирева — об отказе спортсмена от нейтрального статуса
РИА «Новости»
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Пловец Иван Гирев обратился к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием аннулировать нейтральный статус, чтобы быть с командой. Об этом «360» рассказал тренер спортсмена Андрей Шишин.

Он отметил, что пловца ничего не сподвигло на такой шаг, все шло своим чередом.

«Просто как-то так вышло, что ему этот статус дали. Мы обозначили то, что Иван идет с командой, со страной. <…> Здесь история какая: они его приглашают одного, то есть без страны. Конечно, это нормального спортсмена не устраивает, поэтому он и написал письмо, что ему это не интересно. И официально попросил предоставить подтверждение, что он отказывается от этой истории, которую ему предложил World Aquatics», - объяснил специалист.

О просьбе Гирева аннулировать его нейтральный статус стало известно 5 апреля. Пресс-служба World Aquatics подтвердила, что действительно получила запрос от спортсмена.

Спортсмены Россия
05 апреля 2024, 17:12
Российский пловец попросил аннулировать его нейтральный статус
РИА «Новости»
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Пловец Иван Гирев обратился к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием аннулировать нейтральный статус, который он получил ранее. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пресс-служба организации подтвердила, что федерация действительно получила от спортсмена соответствующий запрос.

«После разговора с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта мы можем подтвердить, что мистер Гирев попросил аннулировать его статус», - указали в World Aquatics.

Ранее от нейтрального статуса отказались российские гимнасты. Они решили не выступать на Олимпийских играх в Париже без флага России и поэтому отстранились от участия в соревнованиях.

Мэр французской столицы Анн Идальго в интервью газете Le Monde призналась, что город не будет рад россиянам , которые решат участвовать в летних Олимпийских играх. Она также обратилась к украинцам и пообещала им, что атлетов с Украины в Париже встретят как героев.

Спортсмены Россия

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