Болельщики «Лацио» выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокусе» на футбольном матче

Олимпийский комитет России занял сторону спортсменов, которые не согласились на условия МОК. При этом президент ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале заявил о праве спортсменов на самостоятельный выбор по вопросу участия в Олимпийских играх в Париже.

«Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России - на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону „баррикад“ и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме», - отметил он.

Поздняков подчеркнул, что будет справедливо, если спортсмены самостоятельно определятся с решением по поводу Олимпиады в нейтральном статусе.

«На очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях», - добавил он, указывая на требования МОК.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер предложила собрать тренерский совет , чтобы принять решение о неучастии российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Она пояснила, что в этом обсуждении должны участвовать лидеры и спортсмены.