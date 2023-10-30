Болельщикам начислят кешбэк за оплату билетов на матчи КХЛ по карте «Мир»

Для участия в акции нужно предварительно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!», а затем оплатить ею билет онлайн. Кешбэк вернут при покупке на сайтах клубов КХЛ, а также через «Яндекс Афишу», «Чемпионат» или «Кассир.ру». В сумме за один календарный месяц участник акции может получить обратно на карту до 1000 рублей.

Приобрести билеты с кешбэком можно, например, на встречу «Спартака» и ЦСКА, которая состоится в столичном ДС «Мегаспорт» 2 ноября. Начало игры - в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне болельщики сэкономили свыше 25 миллионов рублей при оплате билетов на игры Континентальной хоккейной лиги по карте «Мир», отметила директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы Наталья Пейсахович. Организаторы акции решили поддержать поклонников хоккея выгодными предложениями и в новом сезоне.

«Кроме того, мы подготовили много масштабных активностей в рамках чемпионата, чтобы каждый болельщик смог прочувствовать свою причастность к любимому виду спорта», - рассказала Наталья Пейсахович.

Активности от платежной системы «Мир» пройдут в разных регионах и городах страны, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Челябинске, Омске и Владивостоке. На аренах болельщики получат возможность пообщаться с ведущими лидерами мнений из хоккейной индустрии. Любители хоккея также смогут поучаствовать в розыгрышах призов и выиграть билеты на матчи, кастомизированные джерси и атрибутику команд с автографами игроков.

Кроме того, каждому болельщику доступна свежая информация о чемпионате в Telegram-боте «Мир КХЛ». В чате поклонников хоккея ждут эксклюзивный контент от блогеров, конкурсы, главные новости из мира КХЛ и многое другое.

Акция от платежной системы «Мир» продлится до 29 апреля 2024 года. Полный список клубов Континентальной хоккейной лиги, на матчи которых можно купить билеты с кешбэком, и другие детали доступны на сайте privetmir.ru.