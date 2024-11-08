08 ноября 2024, 10:20

Болельщик украл у Неймара кольцо во время выхода на поле

РИА «Новости»
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Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар лишился кольца на пальце перед выходом на матч. Об этом сообщило издание Diario Sport.

Издание опубликовало видео, как футболист шел около трибуны и протянул руку болельщикам в качестве приветствия. Именно в этот момент один из фанатов стянул с пальца Неймара украшение, которое оценивается примерно в 15 тысяч евро.

Неймар пропустил последний год из-за разрыва мениска и крестообразной связки колена. Изначально предполагалась, что он вернется в строй в январе 2025 года, однако бразилец приступил к работе в общей группе уже в сентябре.

Издание UOL отмечало, что «Аль-Хиляль» раздумывал о расторжении контракта с Неймаром в январе 2025 года после оценки его клинических и физических кондиций.

Ранее Неймар вошел в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Футбол
07 ноября 2024, 23:03
Скандальное открытие Олимпиады в Париже возмутило Путина
РИА «Новости»
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Президента России Владимира Путина удивило, что Международный олимпийский комитет разрешил провести церемонию открытия Олимпиады в Париже с номером о «Тайной вечере» с участием трансгендеров*. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» он назвал это шоу оскорбительным для христиан.

«Мне сказали, что там что-то происходило , я посмотрел. Ну, я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих, христиан», - сказал он.

Путин сообщил об уничтожении женского спорта на Западе. Он призвал сделать так, чтобы атлеты-трансгендеры * боролись лишь между собой, а не с женщинами. Так же как те спортсмены, которые получили справки о приеме препаратов, дающих явные преимущества на соревнованиях. Президент назвал это естественным решением.

Он предупредил, что ближайшие 20 лет станут сложными для всего человечества из-за непредсказуемых изменений. Путин заверил, что Россия защитит свои ценности всеми доступными способами.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Женщины Религия Владимир Путин Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
07 ноября 2024, 22:05
Свиная голова в шоу Навки неожиданно украсила эмблему ХК «Спартак»
РИА «Новости»
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На ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе 2.0» в Москве произошел казус. Зрители заметили, что страшная свиная голова появилась над эмблемой хоккейного клуба «Спартак», который не имел никакого отношения к постановке, сообщил Telegram-канал «ЦВБП-медиа».

Представление с участием Навки, Петра Чернышева, Виктории Синициной, Никитой Кацалаповым и другими звездами фигурного катания прошло в спортивном комплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре. По сценарию артисты выкатили на лед большую бутафорскую свиную голову.

Они поставили реквизит ровно посередине корта. Зрители обратили внимание, что свиная голова украсила эмблему ХК «Спартак».

По информации «ЦВБП-медиа», произошла техническая накладка. Организаторы просто не успели перекрасить лед после домашней игры команды и выпустили артистов на хоккейную разметку.

Другой околоспортивный скандал произошел на «ВТБ Арене». Охрана не пустила на игру между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» ресторатора и телеведущего Константина Ивлева.

Спартак Хоккей Москва
07 ноября 2024, 15:50
ICF передала России золотую медаль ЧМ, присужденную каноисту Петрову
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Международная федерация каноэ (ICF) по итогам апелляции на результаты чемпионата мира в Узбекистане передала России присужденную каноисту Захару Петрову золотую медаль. Об этом РИА «Новости» сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

«Будет торжественное вручение, но пока не решили, где и когда», - сказала она.

Петрова в августе на чемпионате мира в Самарканде лишили первого места в заезде на дистанции 500 метров.

Каноэ россиянина первым пересекло линию, но за пару метров от нее перевернулось, а Петров упал в воду.

ВФГБК направила в ICF апелляцию , международная федерация ее удовлетворила.

Петров на Олимпийских играх в Париже дважды стал четвертым - в личных соревнованиях на 1000 метров, а также на дистанции 500 метров в паре с Алексеем Коровашковым.

Спортсмены Россия
06 ноября 2024, 14:26
МОК отказался комментировать документы о гендерной идентичности Хелиф
РИА «Новости»
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Международный олимпийский комитет не может подтвердить или проверить опубликованные рядом СМИ медицинские документы алжирской спортсменки Иман Хелиф. Поэтому никак не станет комментировать эту ситуацию, отметил в беседе с Odds.ru представитель организации.

Собеседник издания добавил, что спортсменка уже подала в суд на лиц, которые высказывались о скандале с ее участием о время Олимпийских игр в Париже. Также сейчас Хелиф готовит новый иск к авторам последних сообщений с ее упоминанием.

«МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство или сообщения СМИ о непроверенных документах, происхождение которых невозможно подтвердить», - заявил представитель организации.

Он подчеркнул, что Хелиф много лет участвовала в женских соревнованиях по боксу на международных турнирах, которые санкционировала Международная боксерская ассоциация.

Ранее издание опубликовало результаты медицинских тестов и обследований Олимпийской чемпионки по боксу Иман Хелиф, из которых следует, что у спортсменки есть генетические аномалии , возникшие еще до рождения. По данным журналистов, подобный сбой в формировании плода приводит к нарушению формирования первичных половых признаков у эмбрионов мужского пола. Из опубликованных документов следует, что у Хелиф отсутствует матка, но есть половые железы в паховых каналах, что свойственно только мужчинам.

Спортсмены Скандалы Бокс Международный олимпийский комитет

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