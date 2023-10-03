«Боль стала невыносимой». Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Ягудину сделают операцию на колене
Победителю Олимпийских игр 2002 года Алексею Ягудину проведут операцию на колене. Об этом сообщил олимпийский призер, хореограф Илья Авербух в беседе с ТАСС.
«Ягудину предстоит операция на колене, она будет буквально на днях. Надо сделать ее сейчас, чтобы вернуться в строй к декабрю. Он давно жаловался, мы рассчитывали, что обойдется без операции, но боль стала невыносимой», - рассказал он.
Также фигурист отметил, что Алексей не появится на представлении в Екатеринбурге. Вместо него на лед выйдет Марк Кондратюк. Спортсмен готов кататься и хочет проявить себя. По словам Авербуха, в будущем поклонники смогут насладиться большим количеством выступлений, а также его юбилейным номером.
Ягудин завершил спортивную карьеру в 2003 году, сейчас ему 43 года. Фигурист является трехкратным чемпионом Европы и четырехкратным чемпионом мира.
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет участвовать в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха. Мероприятие пройдет в декабре, в честь 50-летия хореографа.