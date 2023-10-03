«Боль стала невыносимой». Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Ягудину сделают операцию на колене

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«Ягудину предстоит операция на колене, она будет буквально на днях. Надо сделать ее сейчас, чтобы вернуться в строй к декабрю. Он давно жаловался, мы рассчитывали, что обойдется без операции, но боль стала невыносимой», - рассказал он.

Также фигурист отметил, что Алексей не появится на представлении в Екатеринбурге. Вместо него на лед выйдет Марк Кондратюк. Спортсмен готов кататься и хочет проявить себя. По словам Авербуха, в будущем поклонники смогут насладиться большим количеством выступлений, а также его юбилейным номером.

Ягудин завершил спортивную карьеру в 2003 году, сейчас ему 43 года. Фигурист является трехкратным чемпионом Европы и четырехкратным чемпионом мира.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет участвовать в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха. Мероприятие пройдет в декабре, в честь 50-летия хореографа.