Боксера Дмитрия Двали выписали из больницы

Он продолжит восстанавливаться под наблюдением врачей.

Спортсмен 28 июля в Феодосии, куда приехал на мастер-класс, заступился за молодого человека, которого избивала толпа. В драке он получил тяжелые травмы и чуть не лишился глаза, однако хирурги смогли зашить сетчатку. Операция длилась более четырех часов.

Участников драки задержали и предъявили им обвинения по статье «Покушение на убийство». Все они - граждане России и работают в Феодосии.

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов затруднился ответить , сможет ли спортсмен вернуться на ринг.