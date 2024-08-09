09 августа 2024, 16:05

Боксера Дмитрия Двали выписали из больницы

РИА «Новости»
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Боксера Дмитрия Двали, избитого в Крыму и перенесшего операцию на глазу, выписали из больницы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он продолжит восстанавливаться под наблюдением врачей.

Спортсмен 28 июля в Феодосии, куда приехал на мастер-класс, заступился за молодого человека, которого избивала толпа. В драке он получил тяжелые травмы и чуть не лишился глаза, однако хирурги смогли зашить сетчатку. Операция длилась более четырех часов.

Участников драки задержали и предъявили им обвинения по статье «Покушение на убийство». Все они - граждане России и работают в Феодосии.

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов затруднился ответить , сможет ли спортсмен вернуться на ринг.

Бокс
09 августа 2024, 15:06
Лучшие жокеи выступят в Подмосковье на чемпионате России по конкуру
Unsplash
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Одно из самых зрелищных событий конного спорта — лично-командный Чемпионат России — началось 7 августа в селе Ивановское в Подмосковье. Финалистов определят 11 августа, после выступлений на самой трудной трассе.

В самой сложной дисциплине High Level представят три маршрута. Открываться марафон будет трассой «На резвость и управляемость», где высота препятствий будет составлять до 145 сантиметров. На следующей ступени сложности жокеи выступят 9 августа. Высота препятствий на этом маршруте достигнет уже 150 сантиметров.

Победителя определят в воскресенье, 11 августа. В этот день спортсмены будут проходить маршрут Гран-При с высотой препятствий до 155 сантиметров. Первый участник выступит в 15:00.

За титул чемпиона России будут соревноваться и опытные жокеи, и молодые спортсмены. В марафоне примут участие неоднократный победитель сложнейших маршрутов сезона Сергей Петров, а также мастер спорта международного класса Наталия Симония.

Состязания всадников пройдут в городском округе Черноголовка, в селе Ивановское. Мероприятие организует конноспортивный центр Horseka Sport.

Спортсмены Россия Животные
09 августа 2024, 11:15
Артем Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД меньше чем за год
Global Look Press
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Футболист Артем Дзюба заработал 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения меньше чем за год. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, большая часть штрафов записана на Mercedes-Benz AMG S63. Они касаются превышения скорости, нарушения дорожной разметки и езды с непристегнутым ремнем безопасности.

Всего за автомобилем Дзюбы числится свыше 300 зарегистрированных нарушений. Например, за 3 августа футболист получил пять штрафов за превышение скорости.

Журналисты уточнили, что с прошлого октября Дзюба уплатил около 88 тысяч рублей. При этом на данный момент спортсмен еще должен шесть тысяч рублей.

В мае у Дзюбы закончился контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Новую команду спортсмен пока не нашел, однако успел сняться в сериале, где исполнил роль самого себя.

Штрафы ПДД Футбол Артем Дзюба
09 августа 2024, 02:44
В перерыве баскетбольного матча на Играх в Париже показали «Лебединое озеро»
Freepik
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В перерыве полуфинального матча мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже зрителям показали фрагмент балета «Лебединое озеро». Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Чемп на Олимпиаде-2024».

На кадрах видно, как балерины выходят на поле и начинают танцевать под музыку российского композитора Петра Чайковского.

«Лебединое озеро - на Олимпиаде в Париже. Внезапно», - подписал пост автор канала.

Речь идет о матче 1/2 финала между сборными Сербии и США.

Ранее стало известно, что каноистке Анастасии Рыбачок запретили выступление на Олимпийских играх с надписью I am Ukrainian («Я украинка»). Организаторы соревнований посчитали такое поведение пропагандой и политической рекламой.

Компания - партнер каноистки тоже выразила недовольство произошедшим. В организации отметили, что дизайн лодки важен для всей команды. В итоге спортсменке пришлось закрасить часть фразы.

США Париж Видео Сербия Олимпиада в Париже — 2024
08 августа 2024, 03:24
Отобранные у россиян золотые медали вручили в Париже фигуристам США
Global Look Press
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МОК провел в Париже церемонию награждения сборных по фигурному катанию США и Японии. Им вручили медали командного турнира на Олимпийских играх 2022 года. Российскую сборную на мероприятие не пригласили, сообщило РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет провел церемонию в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Американцы получили золото, сборной Японии вручили серебряные медали. Россиянам должны были вручить бронзовые медали, но на церемонию их не пригласили.

Российская сборная потребовала отменить мероприятие, фигуристы Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов обратились в Спортивный арбитражный суд.

США Париж Суд Золото Япония Россия Международный олимпийский комитет Спортивный арбитражный суд Олимпийские игры в Пекине - 2022

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