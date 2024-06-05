05 июня 2024, 12:31

Боксер Лебедев поделился ожиданиями от нового министра спорта Дегтярева

РИА «Новости»
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Новый министр спорта России Михаил Дегтярев серьезно занимался фехтованием и прекрасно знает, что такое сборы и тренировки, поэтому вызывает доверие среди атлетов, которые ждут улучшения ситуации в спортивной сфере. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском экономическом форуме рассказал боксер Денис Лебедев.

Он подчеркнул, что Дегтяреву придется сильно потрудиться, чтобы улучшить ситуацию в спортивной сфере.

«Он выглядит спортивно, это о многом говорит. Сам занимался фехтованием, сам носил эту рубашку, знает, что такое сборы и тренировки, - это говорит о том, что все должно стать еще лучше, чем было, а по делам потом посмотрим», - заметил Лебедев.

Боксер признался, что Дегтярев вызывает у него большое доверие, и не исключил, что поработает с новым министром, если ему доверят сферу детского спорта.

«У меня достойное образование - два высших: муниципальное управление и академия спорта, преподаватель младших классов. Я с детьми нахожу общий язык за пять минут», - заявил Лебедев.

Спортсмен добавил, что сегодня министру важно обратить внимание на развитие самбо, бокса, дзюдо и хоккея, где ситуация требует особого внимания.

Отвечая на вопрос о закрытых для российских спортсменов международных соревнованиях, Лебедев допустил, что принимаемые Россией осенью этого года Всемирные игры дружбы станут альтернативой Олимпиаде в будущем.

«Все больше спортсменов признают, что без участия России Олимпийские игры неполноценны. Со временем они вполне могут уйти на второй план. Сейчас мы приглашаем всех, создаем условия. Поэтому надо немного подождать, и увидим, кто к нам приедет», - поделился боксер.

Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила провокаций против российских спортсменов , которые собираются принять участие в Олимпийских играх в Париже. Она напомнила, что мэр столицы Франции уже заявил, что не хочет видеть россиян на улицах города. Поэтому спортсменка не ждет для своих коллег ничего хорошего, даже учитывая их нейтральный статус.

Спортсмены Россия ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 13:08
Боксер Лебедев назвал спорт средством объединения молодежи
Телеканал «360»
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Занятия спортом объединят подрастающее поколение молодых россиян и воспитают в них чувство патриотизма. Совместные игры, эстафеты дадут положительный эффект. Об этом в интервью 360.ru  на полях Петербургского экономического форума заявил боксер Денис Лебедев.

Он подчеркнул, что предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта нужно определять с раннего детства. Это очень большая и кропотливая работа, которая поможет взрастить будущих чемпионов.

«В ОНФ были обсуждения и предложения с самого садика вести детей на спорт и тогда будет больше информации о его наклонностях, какое направление для него эффективно - коллективный вид спорта или индивидуальный», - пояснил боксер.

Лебедев добавил, что в воспитании должны принимать участие не только родители, но и тренеры, поэтому важно найти правильного педагога, чтобы ребенок понял, что его занятия важны не только для него.

«Молодежь - это будущее нашей страны. Какой будет она - таким будет наше государство. <…> Поэтому все это должно идти с детства. Их нужно сплачивать с первых классов играми и эстафетами. Дети разделились, но мы вовремя это заметили», - подчеркнул собеседник 360.ru.

В ходе интервью Денис Лебедев отметил, что возлагает большие надежды на нового министра спорта Михаила Дегтярева. Он пояснил, что руководитель ведомства - сам бывший спортсмен и прекрасно знает, как все устроено.

Спортсмены Дети Молодежь ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 11:58
«Вопрос патриотизма». Конькобежка Журова отказалась поехать на Олимпиаду в Париже
РИА «Новости»
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Нейтральный статус не убережет российских спортсменов от провокаций на Олимпиаде в Париже. Конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова на полях ПМЭФ-2024 заявила 360.ru, что не поехала бы на соревнования.

«Даже если какой-то небольшой процент спортсменов окажутся на ОИ, например, теннисисты, все равно будет давление. Даже если мэр Парижа говорит о том, что не хочет нас там видеть», - сказала она.

Спортсменам из России, по мнению Журовой, не предоставили гарантий безопасности. Она напомнила о поездке Даниила Медведева на Олимпиаду в Токио - его провоцировали, зная о склонности теннисиста остро реагировать. Собеседница 360.ru уверена, что на Играх 2024 года ситуация накалится.

«И это давление будет сильнее. Мне повезло, что я выступала в период относительного затишья. Если посмотреть на период СССР, там тоже были нюансы. Провокации могли быть, поэтому к спортсменам прикомандировывали специальных людей», - заявила спортсменка.

Сама Журова отказалась бы поехать на Олимпиаду в сложившихся обстоятельствах. Она заявила, что не смогла бы участвовать в соревнованиях, зная, что некоторых ее коллег не допустили.

«Я бы не поехала на ОИ, потому что здесь уже вопрос патриотизма - для меня это очень серьезно. И мне бы было сложно от осознания, что я еду, а члены моей команды нет, половину не пустили. <…> Было бы внутреннее некомфортно», - заявила она.

Конькобежка заявила, что в России чемпионов Игр дружбы приравняли к олимпийским. По ее словам, в программу соревнований могут включить падел-теннис.

Спортсмены Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024 ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 00:01
«Пожелаем удачи». Горсков оценил шансы Черчесова вывести казахов на ЧМ по футболу
Телеканал «360»
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Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана, сменив на этом посту Магомеда Адиева, возглавившего грозненский «Ахмат». Он пропустил отборы на Евро, замахнувшись сразу на Чемпионат мира по футболу. Футбольный эксперт и автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков рассказал ведущему 360.ru Антону Шестакову, сможет ли Черчесов так подготовить казахов к соревнованиям, чтобы они стали чемпионами мира по футболу.

Черчесов возглавлял сборную РФ по футболу в период с 2016 по 2021 год. В разное время он работал с ФК «Спартак», «Динамо» и «Терек». Горсков заявил, что на месте Черчесова предпочел бы дождаться отбора на Евро, так как туда гораздо проще попасть, чем на ЧМ по футболу.

«Казахстану буквально, как это говорится, толики не хватило, чтобы выйти именно на Чемпионат Европы», - отметил собеседник 360.ru.

Он добавил, что в последнее время на ЧМ стало сложнее отбираться. В то же время, если футболисты сборной Казахстана будут до последних туров бороться за выход на мундиаль и займут, например, третье или четвертое место, то с Черчесовым как с главным тренером сборной автоматически продлят контракт.

Горсков напомнил, что контракт с ним подписали по схеме «2 2». Другими словами, до лета 2026 года. И продлить его могут как раз для того, чтобы он подготовил сборную на Евро.

«Давайте пожелаем ему удачи и посмотрим. Он неплохо знает казахский футбол», - заяивл он.

Горсков добавил, что огромное количество российских футболистов играют в сборной Казахстана и, наоборот, ее игроки выступают у нас.

«Поэтому ему будет, на что посмотреть, что показать, и будем надеяться, что именно как тренер сборной, он себя проявит лучше, чем после Чемпионата мира 2018 года», - резюмировал собеседник 360.ru.

Казахстан Футбол Станислав Черчесов
04 июня 2024, 21:44
В баскетбольном матче на ПМЭФ сыграют звезда биатлона и легенда балета
Pxhere
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В рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума состоится Кубок «Росконгресса» по баскетболу. Впервые участие в нем примут биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт и второй солист Мариинского театра Юрий Смекалов.

Юрлова-Перхт завершила спортивную карьеру весной 2024 года. В 2015-м она стала чемпионкой в индивидуальной гонке на чемпионате мира, получив последнюю для российских биатлонисток золотую медаль на подобных соревнованиях.

Спортсменка регулярно бывает на матчах БК «Зенит», который в сезоне-2023/2024 завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ, а теперь и сама выйдет на паркет домашней для «сине-бело-голубых» арены.

Непосредственное отношение к спорту имеет и живая легенда российского балета Юрий Смекалов: долгие годы он сотрудничает со знаменитым тренером по фигурному катанию Алексеем Мишиным. Смекалов ставил хореографию для знаковых программ двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и других российских фигуристов.

Участвовать в Кубке также будут известные политики, бизнесмены, спортсмены, артисты и общественные деятели. За команду Санкт-Петербурга по традиции выступит председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев. В состав команды Москвы войдут участники ПМЭФ.

Матч-противостояние двух столиц состоится 7 июня в КСК «Арене». Игра начнется в 18:30. Его соорганизаторы - спортивная платформа фонда «Росконгресс» - «РК-Спорт», баскетбольный клуб «Зенит» и «Профсоюзный спортивный клуб».

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В Форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

Оператором Игр выступит спортивная платформа фонда «Росконгресс» - «РК-Спорт». Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте Спортивных игр.

Санкт-Петербург Спортсмены Баскетбол ПМЭФ-2024

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